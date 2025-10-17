Φωτιά σε εργαστήριο ξυλείας στην Πάτρα – Ανησυχία για πολυκατοικία στη Γούβα

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και πολυάριθμο προσωπικό, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενα κτίρια.

Φωτιά σε εργαστήριο ξυλείας στην Πάτρα – Ανησυχία για πολυκατοικία στη Γούβα
17 Οκτ. 2025 18:25
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πάτρα, όταν καπνοί εντοπίστηκαν να βγαίνουν από εργαστήριο ξυλείας στην οδό Κιθαιρώνος, στην περιοχή της Γούβας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και πολυάριθμο προσωπικό, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενα κτίρια.

Για λόγους ασφαλείας υπήρχε ετοιμότητα για εκκένωση της πολυκατοικίας που βρίσκεται πάνω από το εργαστήριο. Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς, ενώ τα αίτια εκδήλωσής της διερευνώνται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 «Εμφύλιος» στο Αίγιο για τον Καλογερόπουλο: Οξύτατη κόντρα για την πλατεία
21:00 Λίβανος: Αποφυλακίζεται ο γιος του Μουαμάρ Καντάφι, η εγγύηση «μαμούθ» που επεβλήθει
20:58 Αχαΐα: Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας στα ορεινά
20:48 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10
20:36 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
20:30 Η ανακοίνωση της ΕΣΠΕΠ με το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Β΄ Γυναικών
20:30 Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας Μέγα Σπήλαιο: Τι έδειξε η καταγραφή της Eφορείας Αρχαιοτήτων
20:24 Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής Tomahawk στην Ουκρανία από Τραμπ ΒΙΝΤΕΟ
20:17 Συναγερμός για φωτιά σε ξυλουργείο στην Πάτρα
20:12 Κακοποίηση – Βόλος: Μαθήτρια πήγε σημαδεμένη στο σχολείο από τον πατέρα της!
20:00 Παύλος Γερουλάνος στον Peloponnisos FM: «Ο κόσμος δεν θα μας συγχωρέσει, αν…»
20:00 Καιρός: Εντονα φαινόμενα σε δύο δόσεις, πότε αναμένεται βελτίωση ΧΑΡΤΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ
19:57 Εγκλημα Φοινικούντα: Τι υποστήριξε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη για το τηλεφώνημα «φωτιά» μετά τη διπλή εκτέλεση
19:48 Σχεδιάζει να προμηθεύσει τη Συρία με όπλα η Τουρκία
19:36 Τελωνείο Κήπων: Eισήγαγε παράνομα εμβόλια κατά της ευλογίας
19:30 Πάτρα: Άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και του πνεύματος στο πλευρό του Παναγιώτη Ρηγόπουλου
19:23 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται για την άμυνα – Συμφωνία των 27 για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
19:15 Δυστύχημα στις Αφίδνες: Δύο φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στον τραυματία οδηγό του θανατηφόρου τροχαίου
19:14 Γεωργιόπουλος: «Θα είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στη πρεμιέρα»
19:07 «Βουτιά» 5,8% για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Έπιασε χαμηλό διμήνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ