Φωτιά στη Ρόδο: Βρετανός μετεωρολόγος «εξυμνεί» το ελληνικό 112

Ο μετεωρολόγος του «Met Office» στη Βρετανία, Greg Dewhurst, “εξυμνεί” την προειδοποίηση για έγκαιρη εκκένωση μέσω του 112 στην Ελλάδα, με αφορμή την φωτιά στο Ρόδο.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια ειδοποίηση μέσω ενός απλού μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών που σώζει ζωές, και υπογραμμίζει πως πρόκειται για μια τακτική που πρέπει να υιοθετηθεί οπωσδήποτε από τη χώρα του.

Αναρτώντας μία φωτογραφία στο Twitter από την ενεργοποίηση του ελληνικού 112 στους πολίτες και τους τουρίστες της Ρόδου, παρουσίασε αυτή την ενέργεια ως παράδειγμα προς μίμηση που επιβάλλεται να υιοθετηθεί και από την Πολιτική Προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποφυγή περιστατικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων.

Ο Greg Dewhurst δεν άφησε βέβαια ασχολίαστο το γεγονός ότι, αν και είχε γίνει μια προσπάθεια να δοκιμάσουν την εφαρμογή του 112 πριν από μερικούς μήνες, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τους Βρετανούς, με αποτέλεσμα να μην επιτραπεί η εφαρμογή του στη χώρα.

Όπως έγραψε ο ίδιος πάνω από τη φωτογραφία: «Σώζει ζωές, προσέξτε!!».

I hope everyone in #Rhodes stay safe!

This is a copy of the emergency alert sent out… the type of alert we tested here in the UK a few months ago… when people moaned and complained about it… it saves lives, take note!! ⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/UkXcd4wVjb

— Greg Dewhurst (@GregDewhurst) July 23, 2023