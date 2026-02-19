Φωτήλας: «Η Αχαΐα μπορεί! Θερμά συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων “Ήλιος”»

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, που δείχνει για άλλη μια φορά τόσο την δική της αξία, όσο και την δύναμη του τόπου μας»

19 Φεβ. 2026 19:21
Τα συγχαρητήρια του δημοσίως εξέφρασε ο υφυπουργός Αθλητισμού και βουλευτής της ΝΔ στην Αχαΐα, Ιάσονας Φωτήλας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων «Ήλιος», τονίζοντας:  «Μια ακόμα διάκριση για πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής μας και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο!
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων “Ήλιος”, μας έκανε όλους περήφανους καθώς αξιολογήθηκε να φέρει το Πιστοποιητικό Quality Label στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps).

Με απόφαση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ο Σύλλογος της Αχαΐας, έλαβε μια από τις συνολικά 9 πιστοποιήσεις Quality Label σε όλη την Ελλάδα!

Αξίζει δε να σημειωθεί πως μόνο τρεις οργανισμοί πήραν την πλήρη διαπίστευση Host / Support / Lead, ανάμεσά τους και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων “Ήλιος”.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, που δείχνει για άλλη μια φορά τόσο την δική της αξία, όσο και την δύναμη του τόπου μας».

