Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας παραδέχθηκε ότι ένα υπόστεγο χτυπήθηκε, αφού του παρουσιάστηκαν τα στοιχεία, ωστόσο τόνισε ότι οι ζημιές ήταν «περιορισμένες»

Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη Sun: Ιρανικό drone έπληξε υπόστεγο στο Ακρωτήρι που χρησιμοποιείται από άκρως απόρρητα αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη
05 Μαρ. 2026 17:35
Pelop News

Μία φωτογραφία ντοκουμέντο από την επίθεση drones στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, έφερε στο φως της δημοσιότητας η The Sun.

Κύπρος: Για τρίτη φορά συναγερμός στο Ακρωτήρι

Στη φωτογραφία που εξασφάλισε η εφημερίδα The Sun φαίνεται μια τεράστια τρύπα περίπου 9 μέτρων στο πλάι ενός υπόστεγου όπου στεγάζονται αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U-2 στη βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, που δέχτηκε επίθεση από drones.

Το drone χτύπησε το υπόστεγο τα μεσάνυχτα της Κυριακής 01.03.2026 και προκάλεσε μεγάλη έκρηξη και φωτιά.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας παραδέχθηκε ότι ένα υπόστεγο χτυπήθηκε, αφού του παρουσιάστηκαν τα στοιχεία, ωστόσο τόνισε ότι οι ζημιές ήταν «περιορισμένες».

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και οι λεπτομερείς έλεγχοι δείχνουν ότι οι ζημιές είναι περιορισμένες. Δεν έχει προκληθεί καμία ζημιά στον εξοπλισμό μέσα στο υπόστεγο».
Αεροσκάφη U-2 Dragon Lady βρίσκονται μόνιμα στη βάση RAF Ακρωτήρι, στο πλαίσιο μιας κατασκοπευτικής αποστολής που διαρκεί εδώ και δεκαετίες και έχει την κωδική ονομασία «Olive Harvest».

Τα μονοθέσια αεροσκάφη U-2 πετούν σε ύψος πάνω από 70.000 πόδια και μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες σημάτων, να τραβούν λεπτομερείς φωτογραφίες και να ελέγχουν την ατμόσφαιρα για ραδιενέργεια από δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν λεπτομέρειες για την επίθεση που έγινε το βράδυ της Κυριακής.

Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι το drone χτύπησε τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, ο οποίος έχει μήκος 2,4 χιλιόμετρα, όμως η φωτογραφία της εφημερίδας, δείχνει το πλήγμα στο υπόστεγο.

Αυτό υποδηλώνει ότι το drone πιθανόν έκανε κύκλο γύρω από τη βάση, ενώ αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο. Δυτικοί αξιωματούχοι επέμειναν ότι το drone «δεν εκτοξεύθηκε από το Ιράν».

Μια πηγή δήλωσε: «Έχουμε αυτό το drone και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι τύπου Shahed. Γνωρίζουμε ότι το drone δεν εκτοξεύθηκε από το Ιράν. Με βάση τον τύπο του drone, την εμβέλεια και τις δυνατότητές του, οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι δεν εκτοξεύθηκε από το Ιράν».

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το drone πετούσε για περισσότερο από μία ώρα.

Είπε ότι εκτοξεύτηκε πριν ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοινώσει την τελευταία αλλαγή στάσης του, επιτρέποντας στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για να βομβαρδίσουν το Ιράν.

Έπεσε περίπου 730 μέτρα από σπίτια οικογενειών, μόλις 10 λεπτά αφότου ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε ολόκληρη τη βάση.

Πέταξε περισσότερα από 150 μίλια, αλλά εντοπίστηκε μόλις όταν βρισκόταν περίπου 20 μίλια μακριά.

Πηγές του υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι πετούσε χαμηλά και αργά, κοντά στη θάλασσα, ενώ το «μικρό αποτύπωμα στο ραντάρ» το έκανε δύσκολο να εντοπιστεί.

