Φυλακές Κορυδαλλού: Έγινε έφοδος, εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα

Γνωστοποιήθηκε ότι από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε χθες (12/12/2025), στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού.

Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος για την άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στην επιχείρηση που συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, επιχειρησιακών ομάδων και της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκαν 4 έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, κάρτα sim, ένας αντάπτορας με το καλώδιο φόρτισης κινητού τηλεφώνου και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



