Φυλακές Κορυδαλλού: Έγινε έφοδος, εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως

Φυλακές Κορυδαλλού: Έγινε έφοδος, εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα
13 Δεκ. 2025 21:58
Pelop News

Γνωστοποιήθηκε ότι από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε χθες (12/12/2025), στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κορυδαλλού.

Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος για την άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στην επιχείρηση που συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, επιχειρησιακών ομάδων και της Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκαν 4 έγκλειστοι, στην κατοχή των οποίων, συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, κάρτα sim, ένας αντάπτορας με το καλώδιο φόρτισης κινητού τηλεφώνου και μία θήκη ασύρματων ακουστικών.

Για τα αποτελέσματα της επιχείρησης ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:58 Φυλακές Κορυδαλλού: Έγινε έφοδος, εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα
21:48 Η «απίστευτη ημέρα» του Ραφαήλ Παγώνη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς
21:41 Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος για την άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία
21:31 Η στιγμή που ο διοικητής της Χαμάς σκοτώνεται στη Γάζα από ισραηλινό χτύπημα, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις που έκαψαν τον ανιψιό, δύο γυναίκες στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία
21:09 Ο Γιώργος Κώτσηρας για τον προϋπολογισμό του 2026: Φέρνει φορολογική μεταρρύθμιση και στήριξη των νοικοκυριών
20:58 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξημερώματα Κυριακής φτάνουν με πλοίο στον Πειραιά οι 15 συλληφθέντες στην Κρήτη
20:46 Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι επιτέθηκαν με drone σε τουρκικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους
20:27 Ο Προμηθέας μεγάλο διπλό επί του Πανιωνίου – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:19 Η Ολυμπιάδα λύγισε από την ισχυρή ΑΕΚ
20:10 Λιόνας: «Η Παναχαϊκή είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ελλάδα»
20:00 Αναμενόμενη ήττα για τους άνδρες του ΝΟΠ στο φινάλε του 2025
19:48 Στην Αργυρούπολη 59χρονος μετά από καυγά απείλησε οδηγό με τσεκούρι!
19:36 Ινδία: Τρομερά επεισόδια επειδή ο Μέσι εμφανίστηκε μόνο για λίγα λεπτά στην Καλκούτα, ΒΙΝΤΕΟ
19:24 Ο Έλον Μασκ…προτείνει τον Φειδία για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης! ΒΙΝΤΕΟ
19:11 Πρώτη εντός έδρας ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
19:01 Περάσαμε μια βραδιά στη βίλα του Λαδόπουλου – Φωτογραφίες
18:50 Γκιλφόιλ: «Τυχερή που θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα»
18:40 Αυτός είναι σούπερ ξηρός καρπός που βοηθά τη λειτουργία του εντέρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ