Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο «Χ» η Παναχαϊκή, χάνει η Θύελλα
Η Παναχαϊκή δεν απειλείται, η Θύελλα δέχθηκε ένα γκολ από αμυντική αδράνεια
Ισόπαλη παραμένει η Παναχαϊκή στο παιχνίδι με το Λουτράκι, ενώ η Θύελλα Πατρών χάνει 1-0 από τον Πύργο, στα ημίχρονα των δύο αναμετρήσεων.
Xωρίς κάποια μεγάλη φάση το παιχνίδι στο Λουτράκι, αλλά ούτε και η Θύελλα απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον αντίπαλό της.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα στο ημίχρονο των αγώνων της 11ης αγωνιστικής:
ΑΟ Λουτρακίου – Παναχαϊκή 0-1: 50′ Καμπεράι
Θύελλα Πατρών – Πύργος 0-1: 35′ Πατάπης
Πέλοπας Κιάτου – ΑΠΣ Ζάκυνθος 0-3: 54′ 67′ Κέρι, 77′ Κουλούριας
Πανθουριακός – Πανγυθεατικός 1-1: 28′ Αγγελής – 31′ Σπαρτιάτης
Ερμής Μελιγούς – Κόρινθος 1-0: 42′ Ράλλιος
ΑΟ Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος (1/12, 15.00)
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News