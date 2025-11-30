Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο «Χ» η Παναχαϊκή, χάνει η Θύελλα

Ισόπαλη παραμένει η Παναχαϊκή στο παιχνίδι με το Λουτράκι, ενώ η Θύελλα Πατρών χάνει 1-0 από τον Πύργο, στα ημίχρονα των δύο αναμετρήσεων.

Xωρίς κάποια μεγάλη φάση το παιχνίδι στο Λουτράκι, αλλά ούτε και η Θύελλα απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον αντίπαλό της.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στο ημίχρονο των αγώνων της 11ης αγωνιστικής:

ΑΟ Λουτρακίου – Παναχαϊκή 0-1: 50′ Καμπεράι

Θύελλα Πατρών – Πύργος 0-1: 35′ Πατάπης

Πέλοπας Κιάτου – ΑΠΣ Ζάκυνθος 0-3: 54′ 67′ Κέρι, 77′ Κουλούριας

Πανθουριακός – Πανγυθεατικός 1-1: 28′ Αγγελής – 31′ Σπαρτιάτης

Ερμής Μελιγούς – Κόρινθος 1-0: 42′ Ράλλιος

ΑΟ Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος (1/12, 15.00)

