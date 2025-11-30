Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο «Χ» η Παναχαϊκή, χάνει η Θύελλα

Η Παναχαϊκή δεν απειλείται, η Θύελλα δέχθηκε ένα γκολ από αμυντική αδράνεια

Γ' Εθνική (ημίχρονο): Στο «Χ» η Παναχαϊκή, χάνει η Θύελλα
30 Νοέ. 2025 15:51
Pelop News

Ισόπαλη παραμένει η Παναχαϊκή στο παιχνίδι με το Λουτράκι, ενώ η Θύελλα Πατρών χάνει 1-0 από τον Πύργο, στα ημίχρονα των δύο αναμετρήσεων.

Xωρίς κάποια μεγάλη φάση το παιχνίδι στο Λουτράκι, αλλά ούτε και η Θύελλα απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον αντίπαλό της.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στο ημίχρονο των αγώνων της 11ης αγωνιστικής:

ΑΟ Λουτρακίου – Παναχαϊκή 0-1: 50′ Καμπεράι

Θύελλα Πατρών – Πύργος 0-1: 35′ Πατάπης

Πέλοπας Κιάτου – ΑΠΣ Ζάκυνθος 0-3: 54′ 67′ Κέρι, 77′ Κουλούριας

Πανθουριακός – Πανγυθεατικός 1-1: 28′ Αγγελής – 31′ Σπαρτιάτης
Ερμής Μελιγούς – Κόρινθος 1-0: 42′ Ράλλιος
ΑΟ Μιλτιάδης – Παναιγιάλειος (1/12, 15.00)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:25 Λούτσα: Σοβαρή η κατάσταση της συντρόφου του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο
16:11 Μάχη Σιώρου: «Είναι δυνατόν να τους πειράζουν οι πινακίδες;»
15:55 Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε τέσσερα άτομα που βγήκαν από σήραγγες στη Ράφα
15:51 Γ’ Εθνική (ημίχρονο): Στο «Χ» η Παναχαϊκή, χάνει η Θύελλα
15:39 Ισπανία: 12χρονοι κέρδισαν ομάδα ποδοσφαίρου κοριτσιών και τους είπαν «να πλύνουν πιάτα»
15:21 Επιστροφή ενοικίου – Πιερρακάκης: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για να την πάρετε ολόκληρη
15:07 Νέα πρόεδρος στον Δικηγορικός Σύλλογος Καλαβρύτων — Η Μαρία Σταυροπούλου αναδείχθηκε Πρόεδρος
15:05 Θεσσαλία: Επεισόδια στα μπλόκα των αγροτών με την Αστυνομία – Έπεσαν χημικά
14:47 11 απαντήσεις από την ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου
14:31 Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού ΦΩΤΟ
14:19 Κωνσταντίνος Τασούλας από την Πάτρα: «Μέσα απο τον ορυμαγδό της εποχής ο ελληνικός λαός θα ξεπεράσει τις προκλήσεις»
14:13 Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από το Φανάρι έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας
14:00 Πατρινέλα: Αναζητώντας στο Κάστρο της Πάτρας το στοιχειό της πόλης
13:51 Στις κάλπες οι 46.878 δικηγόροι των 63 Δικηγορικών Συλλόγων
13:39 Πένθος στην Πάτρα για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου
13:27 Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό
13:14 Σε τροχιά γύρω από τη Γη οι δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι – Τι θα προσφέρουν στις Ένοπλες Δυνάμεις
13:01 Έτοιμος για έναν ακόμα τίτλο ο Λιονέλ Μέσι – Στον τελικό με την Ίντερ Μαϊάμι
12:51 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα με μήνυμα για την ειρήνη
12:41 Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων Β’ για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ