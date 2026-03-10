Γ’ Εθνική: Τότε θα γίνει η κλήρωση των play offs και play outs

Την Παρασκευή 13/3 στα γραφεία της ΕΠΟ θα πραγματοποιηθεί τελικά η κλήρωση των play offs και play outs του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής.

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestreaming και o σχετικός σύνδεσμος θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ (www. epo.gr).

Τούτο σημαίνει πως οι αγώνες δεν θα ξεκινήσουν το σαββατοκύριακο 14-15 Μαρτίου και πάμε ή για Τετάρτη 18/3 ή για το επόμενο σαββατοκύριακο.

