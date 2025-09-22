Γαλλία: Αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης

Στη Γαλλία την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης ανακοίνωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο πρόεδρος της, Εμανουέλ Μακρόν.

Τι πρέπει να ξέρετε για τον πλουσιότερο βασιλιά του κόσμου, που έχει 43 δισ. δολάρια και 17.000 ακίνητα!

«Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών. Σήμερα, δηλώνω ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε ανακοινώνοντας την προειλημμένη αλλά σε κάθε περίπτωση ιστορική απόφαση της χώρας του.

Η ανακοίνωση από τον Γάλλο πρόεδρο έγινε ενώ απουσίαζαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης οι αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ επειδή ήρθε η ώρα για την ειρήνη», είπε αρχικά στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος και τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να απελευθερωθούν οι όμηροι, να σταματήσει ο πόλεμος, οι σφαγές και η φυγή των ανθρώπων. Ήρθε η ώρα επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη».

Απέχουμε ελάχιστα από το να είναι αδύνατον να πετύχουμε την ειρήνη, είπε ακόμη για να προσθέσει ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον πόλεμο».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αυτή η αναγνώριση είναι ένας τρόπος να επιβεβαιώσουμε ότι ο παλαιστινιακός λαός δεν είναι ένας λαός που περισσεύει», πρόσθεσε αφού ανακοίνωσε την απόφαση και τόνισε ότι η κίνηση του Παρισιού «δεν αφαιρεί τίποτα από τα δικαιώματα του ισραηλινού λαού».

Πάντως, όπως προειδοποίησε ο Εμανουέλ Μακρόν, η γαλλική πρεσβεία στην Παλαιστίνη εξαρτάται από την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» και την «κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα.

«Έχουμε μια ιστορική ευθύνη. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης των δύο κρατών, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, που θα ζουν ειρηνικά και με ασφάλεια το ένα δίπλα στο άλλο», είπε ακόμη.

Παλαιστινιακή Αρχή: Θαρραλέα η απόφαση

Εν τω μεταξύ, σε μια πρώτη αντίδραση, η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε την «ιστορική και θαρραλέα» απόφαση του Παρισιού.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες είχε προηγηθεί η αναγνώριση από τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Πορτογαλία και την Αυστραλία, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες . Συνολικά πάνω από 150 χώρες-μέλη του ΟΗΕ από τις συνολικά πάνω από 190 έχουν αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης.

Όλα αυτά, ενώ μέσω οργής από το Ισραήλ για τις αποφάσεις χωρών που διατηρούν εδώ και δεκαετίες στενές διπλωματικές αλλά και αμυντικές σχέσεις μαζί του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



