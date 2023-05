Γαλλία: Ένταση στη γενική συνέλευση της TotalEnergies – Αστυνομία κατά διαδηλωτών για το κλίμα

Με σπρέι πιπεριού επιχείρησε η γαλλική αστυνομία να διαλύσει εκατοντάδες διαδηλωτές για το κλίμα που προσπάθησαν να εμποδίσουν την πρόσβαση των μετόχων στην ετήσια γενική συνέλευση της TotalEnergies στο Παρίσι, την Παρασκευή.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι επενδυτές αναμένεται να τοποθετηθούν επί ενός ψηφίσματος για το κλίμα που έχουν προτείνει οι ακτιβιστές μέτοχοι, απαιτώντας πιο γρήγορες περικοπές των εκλυόμενων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από τον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου της εταιρείας.

Η αστυνομία συνόδευσε τους μετόχους μέσα από το πλήθος των διαδηλωτών, και όλοι όσοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση υποχρεώθηκαν να τοποθετήσουν τα τηλέφωνα σε σφραγισμένες τσάντες κατά τη διάρκειά της.

«Λυπάμαι που αυτή η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται υπό τις συνθήκες που θα έπρεπε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Πατρίκ Πουγιάν στη συνεδρίαση, καθώς αυτή άρχισε στην ώρα της. «Σε κάθε περίπτωση, ελπίζω ότι θα ακολουθήσει διάλογος».

