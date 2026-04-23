Γαύδος: Κατεδαφίστηκαν παραπήγματα, συνελήφθη φυγόποινος για ναρκωτικά που κρυβόταν εκεί

Στη Γαύδο στην κατεδάφιση 23 παραπηγμάτων στον Λαυρακά και στον Άγιο Ιωάννη προχώρησαν συνεργεία της αποκεντρωμένης διοίκησης, στα πλαίσια αστυνομικής επιχείρησης παρουσία δικαστικού λειτουργού στο ακριτικό νησί. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε φυγόποινος με πολυετή καταδίκη για ναρκωτικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ταυτοποίησης των ατόμων που διέμεναν στα παραπήγματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άνδρα, η συμπεριφορά του οποίου κίνησε τις υποψίες. Ακολούθησε λεπτομερής έλεγχος των στοιχείων του, από τον οποίο προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με πολυετή ποινή κάθειρξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να κρυβόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαμένοντας μαζί με άλλα άτομα στα πρόχειρα καταλύματα που κατεδαφίστηκαν στη Γαύδο. Πρόκειται για άτομο που αναζητούσε επί σειρά ετών η ΕΛΑΣ και εν τέλει συνελήφθη.

