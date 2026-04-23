Γαύδος: Κατεδαφίστηκαν παραπήγματα, συνελήφθη φυγόποινος για ναρκωτικά που κρυβόταν εκεί

Πρόκειται για άτομο που αναζητούσε επί σειρά ετών η ΕΛΑΣ

23 Απρ. 2026 20:53
Pelop News

Στη Γαύδο στην κατεδάφιση 23 παραπηγμάτων στον Λαυρακά και στον Άγιο Ιωάννη προχώρησαν συνεργεία της αποκεντρωμένης διοίκησης, στα πλαίσια αστυνομικής επιχείρησης παρουσία δικαστικού λειτουργού στο ακριτικό νησί. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε φυγόποινος με πολυετή καταδίκη για ναρκωτικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ταυτοποίησης των ατόμων που διέμεναν στα παραπήγματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άνδρα, η συμπεριφορά του οποίου κίνησε τις υποψίες. Ακολούθησε λεπτομερής έλεγχος των στοιχείων του, από τον οποίο προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, με πολυετή ποινή κάθειρξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να κρυβόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαμένοντας μαζί με άλλα άτομα στα πρόχειρα καταλύματα που κατεδαφίστηκαν στη Γαύδο. Πρόκειται για άτομο που αναζητούσε επί σειρά ετών η ΕΛΑΣ και εν τέλει συνελήφθη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ