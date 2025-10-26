GEN A STARS U16: Ο Προμηθέας ήττα από το Περιστέρι

Το «2 στα 2» στην κανονική περίοδο του Gen A Stars U16 έκανε το Περιστέρι, που επικράτησε του Προμηθέα με 81-64 στο Κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», συνεχίζοντας νικηφόρα τη δική του πορεία, με τους Αχαιούς στην αντίπερα όχθη να μετρούν δύο ήττες σε ισάριθμα ματς.

Το Περιστέρι ξεκίνησε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε με 12-1 μετά από σχεδόν 3.5 λεπτά, όμως οι παίκτες της Κατερίνας Δελή αντέδρασαν αρχικά με δύο τρίποντα του Παπαδόπουλου, για να μπουν κι άλλοι στην «εξίσωση» και να μειωθεί η διαφορά ακόμη και στο καλάθι, κλείνοντας στο 26-22 την πρώτη περίοδο. Οι γηπεδούχοι βρήκαν και πάλι ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο, με συνεχόμενους πόντους του Δημητρίου να μεγαλώνουν ξανά την απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες, που βρέθηκε στους 14 πόντους στο ημίχρονο (51-47).

Σε παρόμοιο τέμπο κινήθηκε η τρίτη περίοδος, με τον Προμηθέα να επιχειρεί να «ροκανίσει» τη διαφορά όσο περνούσε η ώρα και να μειώνει στους οκτώ πόντους με καλάθι του Παπαδόπουλου, όμως ένα τρίποντο του Δημητρίου κράτησε τη διψήφια διαφορά για το Περιστέρι στο 68-57. Οι παίκτες του Αλέξανδρου Σεΐζη διατήρησαν μέχρι το τέλος τον έλεγχο και έκαναν, με αυτό τον τρόπο, το «2 στα 2» στο Gen A Stars U16 (81-64).

Διαιτητές: Αργυρούδης, Μπον, Κουτιβής. Τα 10λεπτα: 26-22, 51-47 (ημ.), 68-57, 81-64.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σεΐζης): Πελεχρίνης 2, Σπυριδάκος, Γαλανός, Πετρόπουλος, Δήμου 9, Σκουρτόπουλος 10, Μαρκόπουλος 11, Αχινιώτης 4, Γεωργακίου 12, Ντεντόπουλος, Παππούς 8, Δημητρίου 25 (4).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Δελή): Κουτρουμπάνος, Χαλκιόπουλος, Αναστασόπουλος, Δίπλαρος 7, Μπίκης 4, Βλάχος 6 (1), Φαληδέας, Παπαδόπουλος 23 (2), Γιατράς 1, Σόσνικοβ 21, Χριστόπουλος 2, Αγγελετόπουλος.

