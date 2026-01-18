Γεωργιάδης: Έρχεται δεύτερο ισχυρό κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο, έκκληση για άμεσο εμβολιασμό

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απηύθυνε νέα έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν άμεσα κατά της γρίπης, προειδοποιώντας για την έλευση δεύτερου κύματος της νόσου τον επόμενο μήνα.

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026 στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «φέτος η γρίπη έχει έρθει με πολύ ισχυρό κύμα» και ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένεται νέο κύμα τον Φεβρουάριο. «Εμβόλια υπάρχουν, το εμβόλιο είναι δωρεάν. Πηγαίνεις στο φαρμακείο σου, δίνεις το ΑΜΚΑ σου, το κάνεις και φεύγεις. Θα προλάβεις το κύμα του Φεβρουαρίου. Είναι η τελευταία εβδομάδα που προλαβαίνετε να κάνετε το εμβόλιο», υπογράμμισε.

Ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις προσπάθειες ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη γίνει πρόσκληση για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. «Οι επικουρικοί συμβασιούχοι θα ανανεώνονται στο διηνεκές. Όσο είμαι εγώ υπουργός δεν πρόκειται να φύγουν οι επικουρικοί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να μεταπηδήσουν σε μόνιμες θέσεις μέσω προκηρύξεων.

«Φέτος θα κάνουμε 5.000 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «αν έπρεπε να επιλέξουμε σε σπουδαιότητα μεταξύ προσωπικού και υποδομών, το προσωπικό προηγείται», χωρίς ωστόσο να αντιστρατεύονται το ένα το άλλο. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι αξιοποιούνται πλήρως οι πόροι του Ταμείου Ανθεκτικότητας για την υλοποίηση έργων υποδομής, χωρίς απώλεια κονδυλίων.

Σχόλια για πολιτικά ζητήματα

Ερωτηθείς για την ανακοίνωση νέου πολιτικού κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο υπουργός δήλωσε ότι «είχαμε καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα κάνει κόμμα». Σημείωσε ότι πλέον η κ. Καρυστιανού θα πρέπει να παρουσιάσει πρόγραμμα και πολιτικές θέσεις πέρα από την υπόθεση των Τεμπών, και έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα για τη στάση της σε θέματα υγείας, όπως η ψηφιοποίηση, ο ιατρικός φάκελος και η εφαρμογή my health app.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι η πρόσφατη ομιλία του στη Θεσσαλονίκη «είναι σαν να είναι ο Τσίπρας του 2015» χωρίς εξέλιξη, αμφισβητώντας τις προοπτικές σημαντικής ανόδου.

Τέλος, αναφορικά με τις ταινίες μέτρησης σακχάρου για διαβητικούς, εξήγησε ότι η αρχική μετάβαση σε μηχανήματα συνεχούς μέτρησης (CGM) κόστιζε λιγότερο (1.400€ έναντι 300€ ετησίως για ταινίες), ενώ τώρα ζητείται από τον ΕΟΠΥΥ να εγκρίνει δωρεάν πακέτο ταινιών μηνιαίως, καθώς οι εταιρείες δεν τηρούν πλήρως τη συμφωνία παροχής τους δωρεάν.

