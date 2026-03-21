Γεωργιάδης για το επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Έκανα λάθος με το κράκερ, αλλά όχι και να με τραβά βίντεο»

Τη δική του εξήγηση για το απρόοπτο περιστατικό που καταγράφηκε μέσα στη Βουλή, με πρωταγωνιστές τον ίδιο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρώντας να βάλει τη δική του διάσταση σε ένα στιγμιότυπο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι όλα ξεκίνησαν από μια απλή αδιαθεσία λόγω πείνας, ύστερα από πολύωρη παραμονή του στη Βουλή χωρίς να έχει φάει τίποτα νωρίτερα. Όπως περιέγραψε, μετά από περίπου μιάμιση ώρα ένιωσε έντονη λιγούρα, βγήκε για λίγο έξω, έφαγε δύο κράκερ και επέστρεψε κρατώντας το κουτί, προσπαθώντας μάλιστα – όπως είπε – να το κρατήσει διακριτικά εκτός κάδρου.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η κίνησή του να βάλει κράκερ στο στόμα του εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σωστή, αναγνωρίζοντας ότι επρόκειτο για λάθος. Παρ’ όλα αυτά, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αντίδρασή του όταν αντιλήφθηκε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο, κάτι που, όπως είπε, τον ενόχλησε έντονα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η συγκεκριμένη πρακτική δεν ήταν πρωτοφανής, καθώς υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει ενεργήσει αντίστοιχα και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, καταγράφοντας πρόσωπα εντός κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι η δική του αντίδραση ήταν αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς και όχι μόνο του στιγμιαίου ατοπήματος με το φαγητό.

Πέρα από το επεισόδιο στη Βουλή, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην υπόθεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, συνδέοντάς την με προσπάθεια να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Ο υπουργός υποστήριξε ότι το θέμα των τοξικολογικών εξετάσεων δεν τέθηκε τώρα από ουσιαστικό ενδιαφέρον, αλλά αξιοποιήθηκε, όπως είπε, στο πλαίσιο μιας οργανωμένης πίεσης με στόχο την αναβολή της δίκης.

Μάλιστα, απέδωσε συγκεκριμένες ευθύνες και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι ο κ. Ρούτσι κινείται υπό τη δική της καθοδήγηση. Για να ενισχύσει το επιχείρημά του, επικαλέστηκε και σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, επιμένοντας ότι η όλη ένταση γύρω από το ζήτημα δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται με σαφή πολιτική επιδίωξη.

Ο κ. Γεωργιάδης θέλησε επίσης να τονίσει ότι ο Πάνος Ρούτσι δεν εκφράζει το σύνολο των οικογενειών των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι γονείς που έχουν διαφορετική στάση ως προς τη δικαστική διαδικασία. Όπως ανέφερε, στην υπόθεση των τοξικολογικών εξετάσεων η μεγάλη πλειοψηφία των συγγενών δεν είχε ταχθεί υπέρ της διενέργειάς τους, κάτι που – κατά την άποψή του – αποδυναμώνει τον ισχυρισμό ότι μία μόνο φωνή μπορεί να παρουσιάζεται ως εκπρόσωπος όλων.

Σχολιάζοντας τη συνολική εικόνα, ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για τη συνέχεια, εκτιμώντας ότι η διαδικασία θα συνεχίσει να κινείται σε φορτισμένο κλίμα και ότι η ένταση δεν πρόκειται να εκτονωθεί εύκολα. Όπως είπε, όσο η κατάσταση παραμένει θολή και η κοινή γνώμη δεν έχει καθαρή εικόνα για όσα πραγματικά συμβαίνουν, τόσο θα βρίσκουν πολιτικό έδαφος πρόσωπα που επενδύουν, όπως υποστήριξε, σε αυτή τη σύγχυση.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Άδωνις Γεωργιάδης συνέδεσε το κοινοβουλευτικό επεισόδιο με μια ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας ότι πίσω από επιμέρους κινήσεις και εντάσεις υπάρχει μια συνειδητή προσπάθεια να διατηρείται ανοιχτό ένα πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης και σύγκρουσης.

