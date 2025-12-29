Γεωργιάδης: «Η σωτηρία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος» – Αιχμές για Διεθνή Αμνηστία και pushbacks

Σκληρή πολιτική τοποθέτηση για τη μεταναστευτική πολιτική, τα pushbacks και τον ρόλο διεθνών οργανισμών έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υπερασπιζόμενος την ανάγκη επανεξέτασης του ισχύοντος πλαισίου και δηλώνοντας ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

29 Δεκ. 2025 12:30
Στην ανάρτησή του που αφορούσε τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτής «ανέδειξε την αριστερή υποκρισία».

Παράλληλα, μιλώντας στο Action24, δήλωσε ότι συντάσσεται με «ευρωπαϊκές δυνάμεις και εννέα Ευρωπαίους πρωθυπουργούς» που ζητούν επανεξέταση του ζητήματος των pushbacks, τα οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει παράνομα.

Όπως εξήγησε, η επίμαχη ανάρτηση στο Twitter αφορούσε λογαριασμούς που, όπως είπε, έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση ακόμη και για το γεγονός ότι δεν αποχώρησε από τη Eurovision. «Το ερώτημα ήταν αν η μουσική ενώνει ή αν πρέπει να κάνουμε πολιτική και με τη μουσική. Πιστεύω ότι προφανώς όλα είναι πολιτική», σημείωσε.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι αναφερόταν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, επισημαίνοντας ότι στη Χάγη λειτουργούν δύο διαφορετικά δικαστήρια. «Το ένα αφορά την προσφυγή της Ελλάδας για την Τουρκία και το άλλο είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο έχει ασκήσει δίωξη και έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου», ανέφερε.

Για τη Διεθνή Αμνηστία, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι πρόκειται για οργανισμό που «αντιστρατεύεται τα βασικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών», προσθέτοντας ότι υπάρχουν εννέα πρωθυπουργοί που έχουν ζητήσει παρέμβαση στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική. «Συντάσσομαι με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που ζητούν να ξαναδούμε αν τα pushbacks είναι παράνομα», τόνισε.

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «δεν μπορεί να ξεκινά μια βάρκα από τη Λιβύη με 400 άτομα και να φτάνει ανενόχλητη», υποστηρίζοντας πως αν συμβεί αυτό «η μία βάρκα θα γίνει εκατοντάδες». Διευκρίνισε ότι δεν υποστηρίζει βίαιες πρακτικές, αλλά σημείωσε πως οι συνθήκες υπό τις οποίες κρίθηκαν παράνομα τα pushbacks έχουν αλλάξει. «Αν έρθει ένα δισεκατομμύριο κατατρεγμένοι από την Αφρική, αντέχει η Ευρώπη; Έχουμε φτάσει σε υπαρξιακό σημείο για τους ευρωπαϊκούς λαούς και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ποινικό δικαστήριο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει τη χώρα να καταστραφεί. Η σωτηρία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος», πρόσθεσε, επικαλούμενος ρωμαϊκή ρήση.

Στήριξη στον δήμαρχο Φλώρινας και σχόλιο για τους αγρότες

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Άδωνις Γεωργιάδης τάχθηκε υπέρ του δημάρχου Φλώρινας για την αντίδρασή του απέναντι στο συγκρότημα Banda Entopica, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «μια πολύ ευαίσθητη περιοχή» και ότι ο δήμαρχος «δεν είναι ούτε ακροδεξιός ούτε φανατικός».

Αναφερόμενος τέλος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, υποστήριξε ότι «οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους», καθώς –όπως είπε– η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει όσα αιτήματα μπορούσαν να ικανοποιηθούν, θέτοντας ερωτήματα για τη σοβαρότητα ορισμένων διεκδικήσεων, όπως ο διπλασιασμός της αγροτικής σύνταξης.

