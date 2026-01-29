Γεραπετρίτης: Πότε θα γίνει διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό

Τι δήλωσε ο Γ. Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό, τη Συρία και τη Λιβύη.

Γεραπετρίτης: Πότε θα γίνει διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό
29 Ιαν. 2026
Pelop News

Συνάντηση διάρκειας περίπου μίας ώρας είχε στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν το Κυπριακό, η κατάσταση στη Συρία, το Παλαιστινιακό, καθώς και οι εξελίξεις στη Λιβύη.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι το Κυπριακό αποτέλεσε το βασικό θέμα των επαφών, με αναφορά στο έργο της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και στην πρόοδο που καταγράφεται στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Όπως σημείωσε, νέα συνάντηση σε διευρυμένη μορφή θα πραγματοποιηθεί όταν υπάρξουν απτά αποτελέσματα και ωριμάσουν οι συνθήκες.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι το Κυπριακό παραμένει ψηλά στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα, χαρακτηρίζοντάς το ζήτημα που αφορά τόσο τη διεθνή νομιμότητα όσο και τη συνολική διεθνή ασφάλεια.

Αναφερόμενος στη Συρία, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη για μια πολιτική λύση με συμμετοχή όλων των θρησκευτικών και εθνικών κοινοτήτων, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και με σεβασμό στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Για τη Λιβύη, επισήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για την εξεύρεση πολιτικής λύσης, τονίζοντας τη σημασία της σταθερότητας της χώρας για την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τέθηκαν και ζητήματα εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε, επίσης, αναφορά στις πολλαπλές διεθνείς εστίες έντασης, με ιδιαίτερη μνεία στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και την Υποσαχάρια Αφρική. Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση της διεθνούς ασφάλειας.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη σημασία της Διεθνούς Αρχιτεκτονικής Ασφαλείας, επισημαίνοντας τον ρόλο του ΟΗΕ ως βασικό πυλώνα για τα μεσαία και μικρά κράτη και ως κεντρικό θεσμό για την προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ευημερίας.

