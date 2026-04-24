Θύματα επιθέσεων phishing μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Signal έπεσαν υψηλόβαθμοι Γερμανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και η πρόεδρος της Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, στο στόχαστρο της επίθεσης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πολιτικοί, στρατιωτικοί, διπλωμάτες και δημοσιογράφοι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των χρηστών που επηρεάστηκαν, ούτε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει.

Μέσω αυτής της μεθόδου, πάντως, οι εισβολείς μπορούν να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση στις συνομιλίες των θυμάτων, αλλά και σε άλλες επαφές που προκύπτουν από κοινές ομαδικές συνομιλίες.

The Speaker of Germany’s Parliament, Julia Klöckner, has been targeted in a phishing attack linked to Russia via the Signal messaging app, Der Spiegel reports. https://t.co/MVDaNWL0Fz — The Brussels Times (@BrusselsTimes) April 22, 2026

Ανησυχία για την ασφάλεια των επικοινωνιών

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής της Bundestag που είναι αρμόδια για τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά ανησυχητικής κλίμακας».

Όπως ανέφερε, η έκταση του περιστατικού είναι τέτοια που θέτει υπό αμφισβήτηση την ασφάλεια των επικοινωνιών του κοινοβουλίου.

Το περιοδικό Der Spiegel, επικαλούμενο κύκλους ασφαλείας, κάνει λόγο για περίπου 300 θύματα. Ανάμεσά τους φέρονται να βρίσκονται πολιτικός με αρμοδιότητα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, καθώς και ο πρώην αντιπρόεδρος των μυστικών υπηρεσιών Αρντ Φράιταγκ.

⚡Bundestag President Julia Klöckner targeted in Signal phishing attack — Spiegel According to German media, attackers gained access to Klöckner’s Signal account. It remains unclear what data may have been compromised. She was part of group chats, including communications… pic.twitter.com/QJMYd0hgRY — NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2026

Οι εκτιμήσεις των γερμανικών αρχών

Οι γερμανικές αρχές ασφαλείας εκτιμούν ότι οι επιθέσεις πιθανόν πραγματοποιούνται από κρατικά ελεγχόμενο κυβερνοπαράγοντα, χωρίς ωστόσο να κατονομάζουν συγκεκριμένη χώρα.

Το τελευταίο διάστημα, η ολλανδική υπηρεσία πληροφοριών είχε αποδώσει ανάλογες επιθέσεις σε «Ρώσους κρατικούς χάκερ», ενώ και το FBI είχε εκδώσει προειδοποίηση, συνδέοντας το κύμα επιθέσεων με κυβερνοπαράγοντες που σχετίζονται με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος προειδοποιεί εδώ και μήνες για επιθέσεις που στοχεύουν χρήστες του Signal.

«Τα τρέχοντα ευρήματα δείχνουν ότι η εκστρατεία παραμένει ενεργή και κερδίζει δυναμική», ανέφερε η Υπηρεσία, καλώντας τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

