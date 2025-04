Για δεύτερη χρονιά δράση του Make a Wish στο Αίγιο

Για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Αιγιαλείας συνεργάζεται με το MAKE A WISH και τις οικογένειες των ευχών της Αιγιάλειας, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ευχών (Make a Wish – World Wish Day 2025), με σκοπό να περπατήσουμε όλοι μαζί ειρηνικά τον περίπατο των Ευχών!

Την Δευτέρα 28 Απριλίου 2025, στην πλατεία Αγ. Λαύρας, με πολλές δράσεις για τα παιδιά:

• 20.15 η προσέλευση κόσμου

• 20.15 – 21.00: υλοποίηση δράσεων (Ζωγραφική, χορός, τραγούδια, face painting, κ.ά.)

• 21.00: εκκίνηση του περιπάτου των Ευχών από πλατεία Αγ. Λαύρας με τερματισμό την πλατεία Παναγίας Φανερωμένης

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φωτεινό βραχιόλι ( armband) ενισχύοντας τους σκοπούς της (Make A Wish) από τα εξής καταστήματα:

1. Βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη, Κλεομένους Οικονόμου 7, 25100, Αίγιο

2. Βιβλιοπωλείο Επί Χάρτου, 25003, Διακοπτό

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγιαλείας με την συνδρομή της Ι. Μ. Καλαβρύτων&Αιγιαλείας και την ευγενική συμμετοχή των φορέων

του Δήμου: Φιλαρμονική Αιγίου Ευτέρπη, υπό τον μαέστρο κ. Λεωνίδα Χαραλαμπόπουλο, Δημοτική Παιδική – Νεανική Χορωδία Αιγιαλείας&μουσικά παιχνίδια, υπό την μαέστρο κα Μπέσσυ Νάσση, Αθλητικός σύλλογος Μωβ Κινήσεις με τις cheerleaders Estrellas, η Εικαστικός και face painting

artist Βέρα Νοβοτσιδου.

Ευχαριστούμε θερμά όλους που θα ενισχύσουν εθελοντικά και ως δωροθέτες την εκδήλωση World Wish Day 2025, στο Αίγιο:

Δωροθετες:

1. Ηχοληψία: Ρηγόπουλος Melody Sound and Lightning Systems

2. Εταιρεία: Balloon.gr

3. Κατάστημα: Μπουκέτο – Μπαλόνια

4. Κατάστημα: Τα Χαυτεία

• Τον συντονισμό των δράσεων εκ μέρους του Δήμου έχει η Αντιδημαρχία Εθιμοτυπίας, Δημ. Σχέσεων, Επικοινωνίας, Συναφών

Εκδηλώσεων σε συνεργασία με τις Αντιδημαρχίες Πρόνοιας, Πολιτισμού και τον Εντεταλμενο Συμβουλο Δημάρχου για θέματα Αθλητισμού κ.Χρήστο Τσερεντζούλια.

Τον συντονισμό εκ μέρους των οικογενειών παιδιών ευχής έχει η εθελόντρια – μαμά παιδιού Ευχής κυρία Βανέσα Γιαννακοπούλου.

