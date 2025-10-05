Για πρώτη φορά παππούς ο Ανδρέας Ριζούλης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Εγινε παππούς για πρώτη φορά ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς Ανδρέας Ριζούλης. Η νύφη του έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι, που μάλλον θα είναι ο νέος Ανδρέας της οικογένειας.

Εξ ου και ο κ. Ριζούλης είπε: «Ήρθε η επόμενη γενιά. Καλότυχος».

Τα συγχαρητήρια και οι ευχές έπεφταν βροχή προς τον Ανδρέα Ριζούλη, ενώ κάποια φίλος του είπε πως «θα έχει τον πιο νέο παππού το παιδί».

