Για «Τσιπρολογία» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ μετά την αντίδραση Μαρινάκη στις δηλώσεις Θρασκιά

Η βουλευτής υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στο διάλογο ακόμα και με τον Τσίπρα, αλλά με αρχηγό τον Ανδρουλάκη, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του κ.Μαρινάκη

17 Νοέ. 2025 15:52
Για «τσιπρολογία» ως όχημα για φυγή από τα προβλήματα της καθημερινότητας κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση, μετά το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στις δηλώσεις της βουλευτού Ράνιας Θρασκιά. Η βουλευτής υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό στο διάλογο ακόμα και με τον Τσίπρα, αλλά με αρχηγό τον Ανδρουλάκη, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του κ.Μαρινάκη, ο οποίος έθεσε δύο ερωτήματα:

Αν είναι όλοι στο ΠΑΣΟΚ σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από «συντρόφους» τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;

Το ΠΑΣΟΚ, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ευθεία αναφορά στις δηλώσεις της κυρίας Θρασκιά και το περιεχόμενό τους, υποστήριξε ότι ο κ.Μαρινάκης, με το σχόλιό του « έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός! Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα!».
Κυβερνητικές πηγές πάντως, σχολίασαν ότι «145 λέξεις έγραψε το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ και δεν αφιέρωσε ούτε μία για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Πολύ δύσκολα πρέπει να είναι τα πράγματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Αναλυτικά το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να μείνει σιωπηλός την επομένη της συζήτησης στη Βουλή για την ακρίβεια, όπου ο Πρωθυπουργός έδειξε την τεράστια απόσταση του από τις κοινωνικές ανάγκες φέρνοντας ως δικαιολογία για το ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς, το δυσθεώρητο κόστος διαβίωσης και την καταρράκωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών το αμίμητο επιχείρημα «δεν είμαι ο Χάρι Πότερ».

Με την έναρξη της εβδομάδας ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός! Γιατί στο σκεπτικό του Μαξίμου «με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι». Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα κ.ο.κ.

Αυταπατάται όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν νομίζει ότι θα αλλάξει τη δημόσια ατζέντα. Οι πολίτες έπαθαν και έμαθαν και από τον κ. Τσίπρα και από τον κ. Μητσοτάκη. Μια από τα ίδια ισοδυναμεί με καθήλωση της χώρας και της ζωής τους».

