Γιάννης Πάριος: Η εγγονή του τραγούδησε για πρώτη φορά στον ΑΝΤ1

Μετά την συνέντευξη που παραχώρησε ο Χάρης Βαρθακούρης τραγούδησε με τη συνοδεία ορχήστρας μερικά κομμάτια. Τότε ήταν που στο πλατό εμφανίστηκε η 13χρονη κόρη τους, Λιόνα Βαρθακούρη, για να τραγουδήσει για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό.

02 Ιαν. 2026 20:51
Pelop News

Το ντεμπούτο της στο τραγούδι έκανε στον τηλεοπτικό αέρα η εγγονή του Γιάννη Πάριου και κόρη του Χάρη Βαρθακούρη.

Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου μαζί με τη σύζυγό του, Αντελίνα. Μετά την κοινή συνέντευξη που παραχώρησε το ζευγάρι, ο Χάρης Βαρθακούρης τραγούδησε με τη συνοδεία ορχήστρας μερικά κομμάτια. Τότε ήταν που στο πλατό εμφανίστηκε η 13χρονη κόρη τους, Λιόνα Βαρθακούρη, για να τραγουδήσει για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό.

Ο Χάρης Βαρθακούρης εξήγησε αρχικά για ποιον λόγο θέλησε η κόρη του να κάνει το ντεμπούτο της στο πλευρό του. «Θα ήταν υποκριτικό εκ μέρους μου από τη στιγμή που το έχω κάνει εγώ και σε κακό δεν μου βγήκε. Αφού έχω τη δυνατότητα γιατί να τη στερήσω από την κόρη μου; Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να γίνει μια σπουδαία τραγουδίστρια και να θυμάται ότι η πρώτη της εμφάνιση ήταν με τον πατέρα της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 12:40

Στη συνέχεια, η Λιόνα Βαρθακούρη τραγούδησε το αγαπημένο της τραγούδι, την «Κόκκινη Γραμμή», της Νατάσας Θεοδωρίδου. «Από τότε που ήμουν μικρή, το αγαπημένο πράγμα που έκανα με τη μαμά ήταν να παίρνουμε το αμάξι, να κλείνουμε τα παράθυρα, να βάζουμε στο τέρμα τη μουσική και να βάζουμε αυτό το τραγούδι. Το τραγουδούσαμε με πάθος», είπε πριν αρχίσει να τραγουδάει.

«Θέλω να μοιάσω στον μπαμπά και στον παππού. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτούς, για όλους. Το όνειρο μου είναι να γίνω τραγουδίστρια και να τραγουδάω μαζί με τον μπαμπά», τόνισε επίσης η κόρη του Χάρη Βαρθακούρη.

Αφού η Λιόνα Βαρθακούρη τραγούδησε την «Κόκκινη Γραμμή», πατέρας και κόρη ερμήνευσαν μαζί μερικά ακόμα τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Ανήμερα του έρωτα».

 

