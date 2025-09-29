Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης ΒΙΝΤΕΟ

Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη του, είχε οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη και τον είχε παραπέμψει στο αυτόφωρο


29 Σεπ. 2025 17:57
Pelop News

Για τις 8 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος είχε παραπεμφθεί στο αυτόφωρο.

Νέο βίντεο με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο κρητικό γλέντι πριν από το τροχαίο

Σε βάρος του ηθοποιού ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων), ενώ αφέθηκε ελεύθερος.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο»

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν ο ηθοποιός έχασε τον έλεγχο του θηριώδους αγροτικού που οδηγούσε και χτύπησε τρία σταθμευμένα ΙΧ και κατόπιν εξαφανίστηκε από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη, για άγνωστο λόγο, δεν διέθετε πινακίδα στο πίσω μέρος του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο και διαπίστωσαν ότι ήταν μισθωμένο από εταιρεία leasing. Έτσι, ήρθαν σε επικοινωνία με την εταιρεία και βρήκαν ότι είχε μισθωθεί από τον ηθοποιό που το βράδυ του Σαββάτου διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Η πρώτη κίνηση των Αρχών ήταν να χτυπήσουν το κουδούνι της οικίας του, αλλά δεν απαντούσε κανείς. Στη συνέχεια απομάκρυναν το αυτοκίνητο και τότε δύο γυναίκες που βρίσκονταν στο σπίτι που μένει ο ηθοποιός, άνοιξαν τελικά την πόρτα. Συστήθηκαν ως οι κόρες του κ. Μπισμπίκη, κάτι όμως που δεν ισχύει καθώς ο ηθοποιός έχει μόνο έναν γιο.

Τελικά λίγη ώρα αργότερα, ο Βασίλης Μπισμπίκης τηλεφώνησε στην αστυνομία και είπε πως θα πήγαινε στο τμήμα για να απολογηθεί πράγμα που έκανε λίγο αργότερα.

Με χειροπέδες στην Ευελπίδων

Στην Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη, έφτασε ο Βασίλης Μπισμπίκης λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου. Ο ηθοποιός κρατήθηκε στο Α’ Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής στην Κηφισιά και το πρωί οδηγήθηκε στην Ευελπίδων με χειροπέδες.
