Γιατί οι «σχέσεις με AI» πρόκειται να γίνουν μια τρομακτική τάση στα ραντεβού το 2026

Οπως προκύπτει από τα νεότερα δεδομένα, ίσως η μεγαλύτερη «απειλή» δεν ήταν ποτέ ο άνδρας που έκανε love-bombing ή εκείνος που εξαφανίστηκε χωρίς προειδοποίηση, αλλά κάτι που χρησιμοποιούμε σχεδόν όλοι καθημερινά: η τεχνητή νοημοσύνη.

Η εφαρμογή γνωριμιών Happn δημοσίευσε την έκθεση γνωριμιών για το 2026 και, μεταξύ της λιτότητας και της κόπωσης από τις γνωριμίες που περιλαμβάνονται στη λίστα, ένα μάλλον αμφιλεγόμενο συμπέρασμα είναι ο ρόλος που θα διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας και, περισσότερο, στις σχέσεις μας. Παρότι προς το παρόν ζητούμε από την ΑΙ συμβουλές για συνταγές ή για το πώς να απαντήσουμε σε ένα email, εκτιμάται ότι οι εικονικές σχέσεις με chatbots θα γνωρίσουν τεράστια άνθηση, καθώς οι ψηφιακοί σύντροφοι λειτουργούν ως «συναισθηματικοί καθρέφτες», προσφέροντας χώρο για διάλογο και προσεκτική ακρόαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Happn, δύο στους πέντε (41%) θα αποδέχονταν το ενδεχόμενο ο σύντροφός τους να έχει στενή σχέση με μια ΑΙ χωρίς να το θεωρήσουν απειλή, την ώρα που το 43% θα ένιωθε άβολα με αυτή την προοπτική, αναρωτώμενοι γιατί ο σύντροφός τους θα προτιμούσε να μιλά σε μια ΑΙ αντί σε αυτούς. Μάλιστα, ένα 16% θα το θεωρούσε ακόμη και «συναισθηματική απιστία». «Αυτό υποδεικνύει προβλήματα στην ποιότητα της ανθρώπινης σύνδεσης, με τις συζητήσεις γύρω από τη χρήση της ΑΙ στις σχέσεις να εγείρουν ερωτήματα για τη σύγκρουση, τη ματαίωση και την αμοιβαιότητα, βασικά συστατικά οποιασδήποτε πραγματικής σχέσης», αναφέρει η έκθεση της Happn.

Παρότι η εξέλιξη αυτή μπορεί αρχικά να προκαλεί σοκ, σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή στο παγκόσμιο τοπίο του dating, σύμφωνα με το indy100. Καθώς οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δείχνουν να κουράζονται από το ατέλειωτο swiping, νέες και συχνά ανορθόδοξες πρωτοβουλίες κάνουν την εμφάνισή τους για να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Η EVA AI, για παράδειγμα, άνοιξε πρόσφατα το πρώτο της καφέ γνωριμιών με ΑΙ στη Νέα Υόρκη, σχεδιασμένο ώστε οι άνθρωποι και οι εικονικοί τους σύντροφοι να συναντιούνται σε ένα πιο ρομαντικό περιβάλλον αντί να κοιτούν απλώς μια οθόνη στον καναπέ τους.

Στην άλλη άκρη του κόσμου, μια γυναίκα στην Ιαπωνία παντρεύτηκε πρόσφατα τον δικό της ψηφιακό σύντροφο, σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει έναν πρόσφατο χωρισμό. «Ξέρω ότι κάποιοι το θεωρούν περίεργο», είπε στη συνέντευξή της. «Αλλά βλέπω τον Κλάους ως Κλάους – όχι ως άνθρωπο, όχι ως εργαλείο. Απλώς ως αυτόν», ανέφερε η 32χρονη Κάνο, η οποία φόρεσε γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας για την τελετή, μιλώντας στο RSK Sanyo Broadcasting.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: πρόκειται άραγε για μια παροδική τάση σε μια εποχή αβεβαιότητας γύρω από τον ρομαντισμό; «Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει ένα αίσθημα βεβαιότητας και συντροφικότητας, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί σε έναν κόσμο dating γεμάτο ανάμεικτα μηνύματα και συναισθηματική εξάντληση», δηλώνει η ειδικός της Happn για το dating, Κλερ Ρενιέ. Προσθέτει ότι τα «AI situationships» αποτελούν τόσο νέο φαινόμενο, ώστε πολλά ζευγάρια ακόμη μαθαίνουν πώς να διαχειριστούν την παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στη σχέση τους. Για πολλούς, είναι ανησυχητικό να γνωρίζουν ότι ο σύντροφός τους αισθάνεται την ανάγκη να αναζητήσει αλλού συναισθηματική ασφάλεια, ενώ αν κάποιος στρέφεται σε έναν ψηφιακό σύντροφο για υποστήριξη, είναι φυσικό να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ένα κομμάτι της ζωής του μένει εκτός της σχέσης.

Η Ρενιέ επισημαίνει ακόμη ότι, παρόλο που μία ΑΙ μπορεί να διδάξει στους ανθρώπους πώς να αγαπούν, η αληθινή αγάπη βασίζεται πάντα στην ανθρώπινη ατέλεια. Αν και κάποιοι μπορεί να βρίσκουν χρήσιμη την τεχνητή νοημοσύνη για να ανακαλύψουν τη δική τους «γλώσσα αγάπης», η ΑΙ δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ακατέργαστη, ενίοτε άβολη αλλά απολύτως αυθεντική σύνδεση που μπορεί να βιωθεί μόνο με έναν άλλον άνθρωπο. Το dating είναι ήδη περίπλοκο και η γραμμή ανάμεσα στη βοήθεια και την εξάρτηση είναι λεπτή: ακόμη και αν η ΑΙ μπορεί να διδάξει την αγάπη, οι άνθρωποι θα πρέπει και πάλι να μάθουν πώς να αγαπούν χωρίς αυτήν.

Τι εποχή, λοιπόν, για να είσαι single!

Πηγή: newsbeast.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



