Σύμφωνα με πηγές από την Πολιτική Προστασία, στην ελληνική αγορά διατίθενται πλέον και τερματικά POS νέας γενιάς τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά κινητού τηλεφώνου (σ. σ. δέχονται κάρτες SIM) και έχουν λειτουργικό σύστημα Android, με αποτέλεσμα, όταν μία τέτοια συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αντιμετωπίζεται από το δίκτυο ακριβώς όπως ένα smartphone.

Γιατί το 112 για την κακοκαιρία εμφανίστηκε και σε ορισμένα POS
21 Ιαν. 2026 16:12
Μήνυμα από το 112 για τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έλαβαν το πρωί της Τετάρτης εκτός των κινητών τηλεφώνων και ορισμένα τερματικά POS.

Σύμφωνα με πηγές από την Πολιτική Προστασία, στην ελληνική αγορά διατίθενται πλέον και τερματικά POS νέας γενιάς τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά κινητού τηλεφώνου (σ. σ. δέχονται κάρτες SIM) και έχουν λειτουργικό σύστημα Android, με αποτέλεσμα, όταν μία τέτοια συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αντιμετωπίζεται από το δίκτυο ακριβώς όπως ένα smartphone.

Η εξήγηση βρίσκεται στην τεχνολογία Cell Broadcast (CB), πάνω στην οποία βασίζεται το 112. Πρόκειται στην ουσία για την μέθοδο μαζικής προειδοποίησης που εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προς όλες τις συμβατές συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτές, με γεωγραφικά κριτήρια και όχι λίστες. Η διαφορά με τα SMS είναι ότι λειτουργεί σαν «ραδιοφωνική εκπομπή» και δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Cell Broadcast είναι ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση λόγω φόρτου δικτύου και δεν καταγράφει προσωπικά δεδομένα με το μήνυμα να φτάνει σχεδόν ταυτόχρονα σε όλους.

Το σύστημα Cell Broadcast δεν έχει τη δυνατότητα να διακρίνει αν πρόκειται για κινητό τηλέφωνο ή για τερματικό POS, καθώς η αποστολή των μηνυμάτων γίνεται σε επίπεδο κυψέλης και αφορά όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτή.

Όπως αναφέρουν οι πηγές της Πολιτικής Προστασίας η λήψη μηνυμάτων μέσω Cell Broadcast αποτελεί κανονική και αναμενόμενη συμπεριφορά για κάθε συσκευή Android με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Δεν πρόκειται για σφάλμα του συστήματος 112 ούτε για τεχνική δυσλειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τέτοιου τύπου τερματικά POS καλούνται να απευθυνθούν στους κατασκευαστές των συσκευών τους, προκειμένου να λάβουν οδηγίες, ρυθμίσεις ή αναβάθμιση λογισμικού (firmware) που θα επιτρέπει, εφόσον το επιθυμούν, την απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων Cell Broadcast.

