Γιώργος Φλωρίδης στην «Π»: «Κίνδυνος για τη Δημοκρατία η επίθεση στη Δικαιοσύνη» ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και σημαντικών μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό της χώρας, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλά στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» για τις διεθνείς ισορροπίες, τη θέση της Ελλάδας στην περιοχή και τις μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Αναφέρεται στη συζήτηση για το Διεθνές Δίκαιο με αφορμή τη σύγκρουση Ισραήλ – Ιράν και τον ρόλο των συμμάχων της χώρας, ενώ υπερασπίζεται τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης. Παράλληλα, τοποθετείται για την εγκληματικότητα, τις φυλακές, τα έργα δικαστικών υποδομών στην Πάτρα και τις πολιτικές εξελίξεις ενόψει των επόμενων εκλογών.

-Κύριε υπουργέ, με αφορμή την σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, γίνεται συζήτηση για το εάν το Διεθνές Δίκαιο εφαρμόζεται ισότιμα ή υποχωρεί μπροστά στις γεωπολιτικές ισορροπίες. Τι πιστεύετε;

Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις γιατί όταν έχουμε πολεμικές συγκρούσεις τότε ο καθένας διατείνεται ότι το δίκαιο είναι με το μέρος του. Οποιος επιχειρήσει να αξιολογήσει τις πολύ μεγάλες κρίσεις, όπως η σημερινή, μέσα από μια προσέγγιση Κανόνων Διεθνούς Δικαίου και βλέποντας τις παραμέτρους, μάλλον θα κάνει λάθος.

Κατά συνέπεια η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει έτσι κατά τη γνώμη. Οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου υπάρχουν και πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Από εκεί και πέρα, δεν μπορούν όλες οι κρίσεις να ζυγιστούν με τον ίδιο τρόπο.

Αρα, αυτή τη στιγμή αναδιατάσσεται ο χάρτης σε μια ολόκληρη περιοχή που μας αφορά και έχει μεγάλη σημασία να δούμε την σκοπιά και την εκτίμηση που έχουν όλοι αυτοί που εμπλέκονται εκεί.

-Να μιλήσουμε για την Ελλάδα. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η κυβέρνηση καλώς είναι με τους συμμάχους μας. Ωστόσο, η σημερινή περίπτωση είναι διαφορετική από την Ουκρανία και γι’ αυτό βλέπουμε και στάσεις όπως της Ισπανίας. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για την Ελλάδα;

Η χώρα μας με τη σημερινή κυβέρνηση και την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ως αφετηρία και μοναδικό στόχο την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα ενίσχυσε τις στρατηγικές συμμαχίες στην περιοχή.

Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ότι η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι πολύ ισχυρές, όπως και με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Επιπλέον, έχουμε στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, εξαιρετικές σχέσεις με την Αίγυπτο όπως και τη Σαουδική Αραβία όπου σας θυμίζω ότι υπάρχουν ελληνικά συστήματα Patriot που παρέχουν αντιαεροπορική κάλυψη.

Ταυτόχρονα, έχουμε ενισχύσει τις σχέσεις μας και με άλλες χώρες που είναι κρίσιμες για την περιοχή. Το πλέγμα διεθνών συμμαχιών που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση, είναι το πιο ισχυρό στην ιστορία μας.

Επιπλέον, γνωρίζοντας τον ρόλο της ισχύος και κυρίως της αποτρεπτικής ισχύος για την ασφάλεια μιας χώρας, ενισχύσαμε την αμυντική μας ικανότητα και διαθέτουμε σημαντικά πλεονεκτήματα που δίνουν αυτοπεποίθηση για πρωτοβουλίες όπως η αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο. Δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει αυτά χωρίς στρατηγικές συμμαχίες και ενισχυμένη άμυνα.

Η αποτρεπτική ισχύς μας θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο μέσα στο 2026 και το 2027 με την παραλαβή των δύο φρεγατών, αλλά και των ελικοπτέρων, υποβρυχίων και λοιπών συστημάτων.

Η Ελλάδα σήμερα μπορεί να κινείται στην περιοχή ως μια δύναμη που την υπολογίζουν όλοι.

-Ας περάσουμε στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων σας. Εχει προηγηθεί μια σειρά κρίσεων εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη από την κοινωνία, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε μετρήσεις. Πώς το σχολιάζετε;

Η δικαιοσύνη κατά καιρούς υφίσταται κριτική. Αλλες φορές είναι δίκαιη κι άλλες φορές άδικη. Αυτό δεν είναι κακό, με την έννοια ότι και η λειτουργία της δικαιοσύνης και οι αποφάσεις δεν είναι στο απυρόβλητο. Ομως, εμείς βλέπουμε πως γίνεται μία συνολική επίθεση στη δικαιοσύνη ως θεσμική λειτουργία.

Τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια, με αφορμή την εθνική τραγωδία του δυστυχήματος των Τεμπών, η δικαιοσύνη υπέστη και υφίσταται μια επίθεση από πολιτικές δυνάμεις της χώρας, οι οποίες αμφισβητούν τη θεμελιώδη λειτουργία της.

Συγκροτήθηκε μία συνομωσία απέναντι στην κυβέρνηση για την τραγωδία. Ακούσαμε για παράνομο φορτίο και πως η κυβέρνηση συγκάλυπτε την μεταφορά. Και σε όλα αυτά που ακούστηκαν υποτίθεται πως η δικαιοσύνη «έβαλε πλάτη».

Αυτή η κατηγορία υπάρχει εδώ και τρία χρόνια και αντιμετωπίστηκε σε ένα βαθμό, αλλά όχι απόλυτα. Σε μια μερίδα του κόσμου έμεινε η εντύπωση ότι κάτι περίεργο συμβαίνει.

Αρα, οι πολιτικές δυνάμεις που άσκησαν τέτοια υπονομευτική κριτική στη δικαιοσύνη, είναι αυτές που έφεραν τον θεσμό σε αυτή τη θέση στα μάτια των Ελλήνων. Δεν είχαμε κριτική σε κάποιες λειτουργίες της δικαιοσύνης ή σε αποφάσεις λειτουργών. Αυτό που έγινε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.

Γίνεται τεράστια προσπάθεια να αποκατασταθεί η αλήθεια, γιατί εάν πληγεί η δικαιοσύνη ως θεσμική λειτουργία της χώρας, αυτό σημαίνει ότι θα μπει σε κίνδυνο η δημοκρατία.

-Είναι σαφή αυτά που λέτε κ. Φλωρίδη. Ωστόσο, έχουμε κυβέρνηση και υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι πολίτες θέλουν η κυβέρνηση να έχει τον έλεγχο των πραγμάτων. Προφανώς δεν μπορείτε να ελέγξετε τι θα πει το κάθε κόμμα, όμως υπάρχουν σημεία όπως η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης ή η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γενικότερα υπάρχουν ενέργειες που θα βοηθούσαν στην άποψη της κοινωνίας για τη Δικαιοσύνη.

Εμείς από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήσαμε θεμελιώδεις για να μπορέσει η δικαιοσύνη να μπει σε μια καινούργια εποχή και κυρίως να μπορέσει να απαντηθεί στην πράξη γιατί έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης.

Η θεμελιώδης αλλαγή που κάναμε, εκκρεμούσε από το 1912 και την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η κατάργηση Ειρηνοδικέων και ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας όπου παρατηρούνται οι μεγάλες καθυστερήσεις, μέσα σε ένα χρόνο εφαρμογής έφεραν ήδη θεαματικά αποτελέσματα.

Στην Αθήνα, που είναι το 55% των υποθέσεων της χώρας, η ενοποίηση του πρώτου βαθμού απέδωσε και από 400 δικαστές πήγαμε στους 750. Οι βασικές υποθέσεις εμπορικούς και ενοχικού Δικαίου χρειάζονταν 4,5 χρόνια. Πλέον προσδιορίζονται να δικαστούν σε 7 με 8 μήνες. Στη Θεσσαλονίκη για την έκδοση αποφάσεων πρώτου βαθμού χρειαζόμαστε περίπου 7 μήνες.

Αυτά σημαίνουν ότι μέχρι το 2027, η Ελλάδα θα έχει πιάσει τον μέσο όρο των 46 χωρών του Συμβουλίου της απόφασης σχετικά με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης που είναι οι 650 ημέρες. Πρίν ένα χρόνο χρειάζονταν 1.450 ημέρες.

Ούτε και εμείς μπορούσαμε να το φανταστούμε ότι τα 4,5 χρόνια θα γινόταν 7 ή 8 μήνες. Και όμως συμβαίνει.

Πρόσφατα μας ζήτησε η Παγκόσμια Τράπεζα να παρουσιάσουμε όσα έχουμε πετύχει ως παράδειγμα.

Επιπλέον, μεταφέροντας αρμοδιότητες στους δικηγόρους μας, μέσα σε ένα χρόνο αφαιρέθηκαν 70.000 υποθέσεις από τα δικαστήρια και πραγματοποιούνται ταχύτατα. Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι η δημοσίευση των διαθηκών που στην Αθήνα και τον Πειραιά χρειάζονταν 450 ημέρες για την έκδοση απόφασης περί δημοσιεύσεως και πλέον με την πλατφόρμα και τη συνεργασία με τους συμβολαιογράφους χρειάζονται μόλις 7 ημέρες.

Αρα σε μόλις μία εβδομάδα μπορεί να κάνει κανείς αποδοχή κληρονομιάς.

-Στο άλλο σκέλος, αυτό της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης;

Αρχικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει το πιο προωθημένο σύστημα συνταγματικών εγγυήσεων ανεξαρτησίας των δικαστών στον κόσμο.

Από τη στιγμή που κάποιος δίνει εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, σε όλη την υπηρεσιακή εξέλιξή του μέχρι τις μεταθέσεις και τις προαγωγές, όλα διενεργούνται αποκλειστικά από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Επομένως οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας είναι πολύ ισχυρές.

Τι μένει ως κριτική; Η επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου που γίνεται από το υπουργικό συμβούλιο. Να θυμίσω όμως ότι το 2024 ψηφίσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μια διάταξη, με την οποία οι Ολομέλειες των Ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, δηλαδή Αρειος Πάγος, Συμβούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο, κάνουν δική τους διαδικασία με μυστική ψηφοφορία και στέλνουν έναν κατάλογο στο υπουργικό συμβούλιο. Αντίστοιχη διαδικασία κάνει και η Βουλή.

Εφαρμόστηκε πρώτη φορά πέρυσι στον Αρειο Πάγο κι αν δείτε τα αποτελέσματα, το υπουργικό συμβούλιο έκανε επιλογές μέσα από την πρόταση και έκανε το Ανώτατο Δικαστήριο. Επομένως, η χώρα έχει κάνει σημαντικά βήματα.

Τώρα, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε, ότι θέτει στη συζήτηση της αναθεώρησης του συντάγματος και το άρθρο 90, το οποίο προβλέπει τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας. Κατά συνέπεια, ανοίγει το θέμα και ο καθένας οφείλει να διατυπώσει τις προτάσεις του για το πώς θα ήθελε να γίνεται η επιλογή.

-Εσείς έχετε άποψη;

Εχω, αλλά θα την καταθέσω στην κυβέρνηση.

-Μας είπατε στοιχεία για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν στοιχεία για την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης στην Αχαΐα;

Υπάρχουν αλλά δεν είμαι πρόχειρος τώρα. Το σημαντικό είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο κερδίσαμε αρκετούς δικαστές σε αριθμό. Στην πατρίδα μου, το Κιλκίς, το Πρωτοδικείο είχε έξι δικαστές και τώρα έχει δώδεκα με την ενοποίηση. Η βελτίωση της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης οφείλεται στο ότι έχουμε πολλούς δικαστές.

-Οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα παρουσιάστηκαν ως αυστηροποίηση. Εχει μειωθεί η εγκληματικότητα ή απλά έχουν αυξηθεί οι ποινές;

Είπαμε ότι έπρεπε να υπάρξει μία απάντηση της Πολιτείας απέναντι στο αίσθημα γενικευμένης ατιμωρησίας που υπήρχε γιατί οδηγούσε σε αγανάκτηση την κοινωνία.

Ολοι έβλεπαν την καθημερινή εγκληματικότητα να συνθλίβει τη ζωή μας. Η Ελλάδα είχε φτάσει στο σημείο να διαστρεβλώνει απολύτως μια βασική έννοια του ποινικού δικαίου, την έννοια της φυλάκισης.

Πριν τον κώδικα, είχαμε ποινή φυλάκισης αλλά χωρίς να πάει κάποιος στην φυλακή.

Δεν αυστηροποιήσαμε τις ποινές, όμως είπαμε ότι οι ποινές που επιβάλλονται ανάλογα με τη βαρύτητα του δικαίου, πρέπει με κάποιο τρόπο να εκτίονται.

Η Ελλάδα κατά μέσο όρο τις τελευταίες δεκαετίες είχε ένα αριθμό φυλακισμένων 9 με 10 χιλιάδες. Σήμερα που μιλάμε με την εφαρμογή αυτού του κώδικα έχουμε 14 χιλιάδες φυλακισμένους μέσα σε ένα χρόνο.

Το δικαστήριο επιβάλλει μια ποινή τρία χρόνια, που ο κατηγορούμενος δεν την εκτίει ολόκληρη, αλλά για τρεις μήνες θα πάει μέσα.

-Υπάρχει κάποιο όριο στην αντοχή των φυλακών;

Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ναι. Ομως η Ελλάδα έχει εξαγγείλει ένα μεγάλο πρόγραμμα κατασκευής νέων σωφρονιστικών καταστημάτων για να μπορέσει να τα ανταπεξέλθει.

Δεν είναι τάση όμως να πάμε σε φυλακίσεις. Στόχος είναι η προληπτική αποστολή του ποινικού συστήματος.

Να έχει τη βεβαιότητα ο πολίτης που θέλει να παρανομήσει πως πρέπει να προσέχει γιατί αλλιώς υπάρχει η επίπτωση της φυλακής, άρα θα πρέπει να σκεφτεί δέκα φορές αν θα κάνει κάτι παράνομο.

Αυτό το σύστημα, μαζί με την εντυπωσιακή αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΛΑΣ, θα περιορίσουν πολύ την εγκληματικότητα σε 1-2 χρόνια. Είμαι βέβαιος.

-Να πάμε λίγο στα δικά μας. Να πάμε λίγο στην Πάτρα το Δεκέμβρη του 2024, υπογράφηκε η σύμβαση για την επέκταση του Πρωτοδικείου Αχαΐας. Που βρισκόμαστε;

Δεν αισθάνομαι και πολύ ευτυχής για τους χρόνους. Πίστευα πως θα προχωρούσαμε πιο γρήγορα.

Επρεπε να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια, για να μπορεί να προχωρήσει η ανακαίνιση του κτιρίου και να είναι συμβατό με τις δικαστικές ανάγκες. Για διάφορους λόγους καθυστερήσαμε πολύ. Πλέον όμως έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση και επομένως είναι στα χέρια της Περιφέρειας να κάνει την ανακαίνιση.

Με αυτό το κτίριο, θα αποσυμφορηθεί πολύ το Πρωτοδικείο.

Επίσης, έχουμε και τα διοικητικά δικαστήρια που προχωρήσαμε σε μια μίσθωση. Σε αυτή την υπόθεση θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα και θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο του 2027.

Με αυτές τις παρεμβάσεις η Πάτρα λύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα στέγασης των δικαστηρίων. Ειδικά η κατάσταση στα διοικητικά δικαστήρια δεν ταιριάζει σε μια πόλη σαν την Πάτρα.

Η Πάτρα θα αποκτήσει δικαστήρια αντάξια της πόλης, απλά θα χρειαστεί λίγη υπομονή.

-Ενα άλλο θέμα είναι το «Σπίτι του Παιδιού». Ο Δήμος έχει παραχωρήσει ακίνητο στην οδό Παπαφλέσσα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη για τη Δομή;

Εκεί υπάρχει πρόβλημα με το κόστος ανακατασκευής που είναι πολύ υψηλό. Θα πρέπει να αναζητήσουμε προσφορότερες λύσεις γιατί δεν μπορούμε να σηκώσουμε το τεράστιο κόστος. Σύντομα θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Θα ήθελα πολύ να γίνει σε αυτό το κτίριο, αλλά δυστυχώς ο προϋπολογισμός που μας ήρθε είναι πάρα πολύ μεγάλος.

Ομως το «Σπίτι του Παιδιού» είναι μια δομή με κρίσιμη λειτουργία γιατί εισάγει τον τρόπο αντιμετώπισης των παιδιών αυτών που παραβατούν αλλά και των θυμάτων με τελείως διαφορετικά πρότυπα από αυτά που γνωρίζουμε.

Οπου λειτουργούν τα «Σπίτια του Παιδιού» σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη είναι χώροι που τους χαίρεται κάποιος γιατί τα παιδιά εκεί νιώθουν ασφάλεια, νιώθουν καλά. Είναι σε ένα περιβάλλον που ταιριάζει στην ηλικία τους με ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και όλα γίνονται με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν χωρίς να τα τραυματίζουν τα παιδιά.

-Οπότε πηγαίνουμε σε αλλαγή κτιρίου.

Ναι. Σύντομα θα πρέπει να πάρουμε την τελική απόφαση. Σας ξαναλέω πως όταν είδα τον προϋπολογισμό, ανησύχησα. Θα δούμε σε λίγο καιρό.

-Ας περάσουμε στην ελληνική πολιτική σκηνή. Βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν τις εκλογές και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μπορεί να μην έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, άρα υπάρχει συζήτηση περί συμμαχιών. Εσείς ως πολιτικός έχετε κάνει υπερβάσεις και είστε υπαρκτό παράδειγμα. Πώς σκέφτεστε αυτή την περίοδο;

Σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, με ρώτησαν πώς αισθάνομαι που έχω απέναντι το ΠΑΣΟΚ και απάντησα «μια χαρά», γιατί και σε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ να ήμουν, τα ίδια θα προσπαθούσα να κάνω.

Η απάντησή μου όμως δεν ήταν σωστή. Ολες οι μεγάλες αλλαγές που κάναμε, δεν είχαν την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ αντιτάχθηκε σε όλες. Αρα δεν ισχύει ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά με το ΠΑΣΟΚ.

Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν στην ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων. Βλέπουμε πως σε περιόδους που ξεσπούν κρίσεις, η Ελλάδα κινείται αμέσως όπως τώρα που ο πρωθυπουργός έστειλε δυνάμεις στην Κύπρο.

Χρειάζονται γρήγορες αποφάσεις και οι μονοκομματικές κυβερνήσεις έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Συνεχίζω να πιστεύω ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτός στόχος για αυτή την κυβέρνηση.

Μπορεί η κυβέρνηση να έχει λάθη και αδυναμίες, όπως ισχύει σε όλο τον κόσμο.

Ομως απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση και την πρότασή της, δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο λαός όταν έρθει η ώρα των εκλογών, λέει ότι κάποιος πρέπει να με κυβερνήσει. Από την άλλη μεριά, μέχρι αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε; Μία άρνηση για όλα. Οι χώρες δεν κυβερνούνται με αρνήσεις.

-Βλέπουμε, όμως, οι χώρες να κυβερνούνται με μειοψηφίες. Στην Ελλάδα είχαμε συμμετοχή 54% στις τελευταίες εκλογές. Πιστεύετε ότι μπορεί να πάει μακριά την Ελλάδα η πάρα πολύ μικρή συμμετοχή;

Υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι οι δυτικές δημοκρατίες γιατί στη Δύση υπάρχει δημοκρατία, οφείλουν να αντιμετωπίσουν το γεγονός της μειωμένης συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες. Πρέπει να βρεθεί τρόπος επανασύνδεσης με τους ανθρώπους που απέχουν και να ακουστεί τι τους απασχολεί ή ενοχλεί.

Η ζωή, όμως, τρέχει και οι χώρες πρέπει να κυβερνηθούν. Οι κυβερνήσεις προκύπτουν από εκείνους τους πολίτες που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη διαδικασία. Δεν προκύπτουν από τους άλλους που απέχουν.

Η Ελλάδα, με μικρή σχετικά συμμετοχή σε σχέση με τις παλιότερες, έχει μια κυβέρνηση που είναι ισχυρή. Και αυτή η κυβέρνηση εάν κάνει έναν απολογισμό, τι θα πει; Θα πει για μια χώρα ασφαλή, μια χώρα η οποία είναι σεβαστή στο διεθνές περιβάλλον, μια χώρα που ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Στην πράξη, όμως, όχι θεωρίες.

Αυτή η κυβέρνηση έχει ασφαλίσει τη χώρα εθνικά. Ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα στην πράξη με σκοπό να αντληθούν πόροι που θα βοηθήσουν στην ευημερία του ελληνικού λαού.

