Γκουστάβο Πέτρο προς Τραμπ: «Σταμάτα να με συκοφαντείς»

Με αιχμηρό τρόπο αντέδρασε ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο στις δηλώσεις και απειλές που εξαπέλυσε εναντίον του ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου περί διακίνησης ναρκωτικών και το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη χώρα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Κολομβιανό πρόεδρο «άρρωστο» και τον κατηγόρησε ότι εμπλέκεται στην παραγωγή και διακίνηση κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης στην Κολομβία, αντίστοιχης με εκείνη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Βενεζουέλα, προτρέποντας μάλιστα τον Πέτρο να «προσέχει».

Ο Γκουστάβο Πέτρο απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις σε βάρος του. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X υπογράμμισε ότι το όνομά του δεν περιλαμβάνεται σε καμία δικαστική υπόθεση που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να σταματήσει τις συκοφαντικές αναφορές.

Παράλληλα, ο Κολομβιανός πρόεδρος επέκρινε έντονα τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, κάνοντας λόγο για «απαγωγή χωρίς καμία νομική βάση» του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη στο Καράκας από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Σε διπλωματικό επίπεδο, το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας χαρακτήρισε τις δηλώσεις και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ «απαράδεκτη ανάμιξη» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και ζήτησε σεβασμό της κυριαρχίας της.

Οι σχέσεις Ουάσιγκτον – Μπογκοτάς βρίσκονται σε ένταση από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν επανειλημμένα φραστικές επιθέσεις, κυρίως για ζητήματα μετανάστευσης, δασμών και καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Η άλλοτε στενή στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο εμφανίζεται πλέον να δοκιμάζεται σοβαρά.

