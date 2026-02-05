Γλυπτά της Τέτας Χαντζάρα στη βιτρίνα της COCO-MAT Κολωνακίου

Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, η βιτρίνα του καταστήματος COCO-MAT στο Κολωνάκι μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό, αστικό εκθεσιακό χώρο, φιλοξενώντας γλυπτά της εικαστικού Τέτας Χαντζάρα.

Τα έργα της Τέτας Χαντζάρα, κατασκευασμένα από πηλό, ανήκουν στη σειρά «Σιωπές», που διερευνά τη σιωπή όχι ως απουσία, αλλά ως παρουσία και ενδοσκόπηση. Διακατέχονται από έντονη εσωτερικότητα: κάθε μορφή φαίνεται να βρίσκεται σε βαθιά υπαρξιακή αναζήτηση, σε μια σιωπηλή αλλά απόλυτα ειλικρινή συνθήκη με τον εαυτό, ανάμεσα στο ορατό και το υπαινικτικό. Ο πηλός, ως πρωτογενές και ευαίσθητο υλικό, επιτρέπει στη σιωπή να αποκτήσει όγκο και βάρος και να αρθρωθεί ως ενεργό πεδίο εμπειρίας.

Η επιλογή της βιτρίνας ως τόπου παρουσίασης μεταφέρει την εικαστική εμπειρία εκτός των ορίων του θεσμικού εκθεσιακού χώρου, στον δημόσιο, αστικό χώρο. Τα έργα, ορατά μέρα και νύχτα, λειτουργούν ως σημεία ελάχιστης αντίστασης στον αστικό ρυθμό, καλώντας το βλέμμα να επιβραδύνει και να παραμείνει. Ο περαστικός συναντά το έργο τυχαία, μέσα στην καθημερινή ροή της πόλης, σε μια εμπειρία αποσπασματική αλλά βαθιά προσωπική.

Την ημέρα της παρουσίασης, η εικαστικός Τέτα Χαντζάρα θα βρίσκεται στον χώρο από τις 18:00 έως τις 21:00, για μια άμεση συνάντηση και συνομιλία με το κοινό γύρω από το έργο της.

