Γλυπτά της Τέτας Χαντζάρα στη βιτρίνα της COCO-MAT Κολωνακίου

Τα έργα της Τέτας Χαντζάρα, κατασκευασμένα από πηλό, ανήκουν στη σειρά «Σιωπές»

Γλυπτά της Τέτας Χαντζάρα στη βιτρίνα της COCO-MAT Κολωνακίου
05 Φεβ. 2026 11:45
Pelop News

Από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, η βιτρίνα του καταστήματος COCO-MAT στο Κολωνάκι μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό, αστικό εκθεσιακό χώρο, φιλοξενώντας γλυπτά της εικαστικού Τέτας Χαντζάρα.

Τα έργα της Τέτας Χαντζάρα, κατασκευασμένα από πηλό, ανήκουν στη σειρά «Σιωπές», που διερευνά τη σιωπή όχι ως απουσία, αλλά ως παρουσία και ενδοσκόπηση. Διακατέχονται από έντονη εσωτερικότητα: κάθε μορφή φαίνεται να βρίσκεται σε βαθιά υπαρξιακή αναζήτηση, σε μια σιωπηλή αλλά απόλυτα ειλικρινή συνθήκη με τον εαυτό, ανάμεσα στο ορατό και το υπαινικτικό. Ο πηλός, ως πρωτογενές και ευαίσθητο υλικό, επιτρέπει στη σιωπή να αποκτήσει όγκο και βάρος και να αρθρωθεί ως ενεργό πεδίο εμπειρίας.

Γλυπτά της Τέτας Χαντζάρα στη βιτρίνα της COCO-MAT Κολωνακίου

Η επιλογή της βιτρίνας ως τόπου παρουσίασης μεταφέρει την εικαστική εμπειρία εκτός των ορίων του θεσμικού εκθεσιακού χώρου, στον δημόσιο, αστικό χώρο. Τα έργα, ορατά μέρα και νύχτα, λειτουργούν ως σημεία ελάχιστης αντίστασης στον αστικό ρυθμό, καλώντας το βλέμμα να επιβραδύνει και να παραμείνει. Ο περαστικός συναντά το έργο τυχαία, μέσα στην καθημερινή ροή της πόλης, σε μια εμπειρία αποσπασματική αλλά βαθιά προσωπική.

Την ημέρα της παρουσίασης, η εικαστικός Τέτα Χαντζάρα θα βρίσκεται στον χώρο από τις 18:00 έως τις 21:00, για μια άμεση συνάντηση και συνομιλία με το κοινό γύρω από το έργο της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:10 Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «Οριακές αντιστάσεις» στο Pixelbooks – Συζήτηση για τη μετανάστευση
13:03 Άρειος Πάγος: Δικαίωση για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο σύνολο
13:01 Σκιαδαρέσης – «Νέα Δυτική Ελλάδα»: «Ταφόπλακα» στον δρόμο Ολυμπία-Βυτίνα-Τρίπολη – Βολές σε κυβέρνηση και Περιφέρεια
13:00 Μαρίνα Πάτρας: Τι συμβαίνει με τις νέες προβλήτες; Έγιναν … υποβρύχιες» στην πρόσφατη κακοκαιρία
12:55 Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα
12:50 Μήνυμα 112 στην Τριφυλία για την κακοκαιρία – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας
12:49 Βρετανία: Συναγερμός από βρεφικά γάλατα, δεκάδες περιστατικά δηλητηριάσεων
12:46 Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα
12:42 Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου
12:38 Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε τα νέα τραγούδια του! Ακούστα τα όλα!
12:35 Πάτρα: Σε ζεστό κλίμα η κοπή πίτας Ένωσης Γονέων – Μήνυμα συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας
12:33 Ο ΝΟΠ φουλάρει για τη Βουλιαγμένη
12:27 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια
12:27 Εφυγε πρώην προπονητής του Απόλλωνα Πατρών και της Εθνικής Ομάδας!
12:25 Αίγιο: Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Τα Οχτώ Βουνά» από την Κινηματογραφική Λέσχη
12:21 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι – Ζημιές στην είσοδο
12:18 Η αποκάλυψη της Αννας Μαρίας Παπαχαραλαμπου
12:13 «Ρενουάρ» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:10 Ύδρα: Η αρχόντισσα του Σαρωνικού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ