Gmail: Η Google φέρνει end-to-end κρυπτογράφηση στα κινητά – Πώς αλλάζει η ασφάλεια των email

Η Google επεκτείνει την end-to-end κρυπτογράφηση (E2EE) στο Gmail για κινητές συσκευές, φέρνοντας ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία προστασίας δεδομένων πιο κοντά στην καθημερινή χρήση.
Η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της επίσημης εφαρμογής σε Android και iPhone, επιτρέποντας στους χρήστες να προστατεύουν τα email τους ακόμα και όταν βρίσκονται εν κινήσει.
Πώς λειτουργεί η κρυπτογράφηση
Η ενεργοποίηση της E2EE γίνεται με απλό τρόπο: ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο κλειδώματος κατά τη σύνταξη του email και ενεργοποιεί την «πρόσθετη κρυπτογράφηση».
- Αν και ο αποστολέας και ο παραλήπτης χρησιμοποιούν Gmail, το μήνυμα εμφανίζεται κανονικά
- Αν ο παραλήπτης χρησιμοποιεί άλλη υπηρεσία, οδηγείται σε ασφαλή web σελίδα για ανάγνωση και απάντηση
Στην πράξη, η διαδικασία γίνεται σχεδόν «αόρατη» για τον χρήστη, χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις ή τεχνικές γνώσεις.
Ποιοι έχουν πρόσβαση
Το βασικό χαρακτηριστικό της end-to-end κρυπτογράφησης είναι ότι:
- Μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν το περιεχόμενο
- Ούτε η ίδια η Google δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα του μηνύματος
- Τα email προστατεύονται ακόμη και σε περίπτωση υποκλοπής
Αυτό σημαίνει ότι ευαίσθητες πληροφορίες, αρχεία και συνημμένα παραμένουν ασφαλή σε όλη τη διαδρομή τους.
Πού είναι διαθέσιμη
Προς το παρόν, η λειτουργία δεν είναι ανοιχτή σε όλους τους χρήστες.
- Αφορά κυρίως οργανισμούς που χρησιμοποιούν Google Workspace
- Απαιτεί συνδρομές Enterprise Plus με πρόσθετα Assured Controls
- Χρειάζεται ενεργοποίηση από διαχειριστή IT
Η Google, ωστόσο, φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για ευρύτερη διάθεση στο μέλλον.
Γιατί αλλάζει τα δεδομένα
Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο βασικούς λόγους:
1. Απλοποίηση της ασφάλειας
Μέχρι σήμερα, η ισχυρή κρυπτογράφηση βασιζόταν σε πολύπλοκα πρότυπα όπως το S/MIME, που απαιτούσαν τεχνική διαχείριση πιστοποιητικών. Πλέον, ενεργοποιείται με ένα «κλικ».
2. Συμμόρφωση και προστασία δεδομένων
Σε ένα περιβάλλον αυστηρών κανονισμών όπως ο GDPR, η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κρίσιμη. Η E2EE μειώνει δραστικά τον κίνδυνο διαρροής και ενισχύει τη συμμόρφωση οργανισμών.
Το ευρύτερο μήνυμα
Η ενίσχυση της κρυπτογράφησης συνδέεται και με την αυξανόμενη ανάγκη για «κυριαρχία δεδομένων», καθώς κράτη και οργανισμοί θέτουν όλο και αυστηρότερους κανόνες για τη διαχείριση πληροφοριών.
Με αυτή την κίνηση, η Google επιχειρεί να μετατρέψει την προηγμένη ασφάλεια από εξειδικευμένο εργαλείο σε καθημερινή πρακτική. Σε μια εποχή όπου οι κυβερνοαπειλές αυξάνονται, η προστασία των επικοινωνιών δεν αποτελεί πλέον επιλογή – αλλά αναγκαιότητα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News