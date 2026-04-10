Gmail: Η Google φέρνει end-to-end κρυπτογράφηση στα κινητά – Πώς αλλάζει η ασφάλεια των email

Νέα εποχή προστασίας για Android και iPhone – Πιο απλή χρήση, ισχυρότερη θωράκιση δεδομένων

10 Απρ. 2026 20:25
Η Google επεκτείνει την end-to-end κρυπτογράφηση (E2EE) στο Gmail για κινητές συσκευές, φέρνοντας ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία προστασίας δεδομένων πιο κοντά στην καθημερινή χρήση.

Η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της επίσημης εφαρμογής σε Android και iPhone, επιτρέποντας στους χρήστες να προστατεύουν τα email τους ακόμα και όταν βρίσκονται εν κινήσει.

Πώς λειτουργεί η κρυπτογράφηση

Η ενεργοποίηση της E2EE γίνεται με απλό τρόπο: ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο κλειδώματος κατά τη σύνταξη του email και ενεργοποιεί την «πρόσθετη κρυπτογράφηση».

  • Αν και ο αποστολέας και ο παραλήπτης χρησιμοποιούν Gmail, το μήνυμα εμφανίζεται κανονικά
  • Αν ο παραλήπτης χρησιμοποιεί άλλη υπηρεσία, οδηγείται σε ασφαλή web σελίδα για ανάγνωση και απάντηση

Στην πράξη, η διαδικασία γίνεται σχεδόν «αόρατη» για τον χρήστη, χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις ή τεχνικές γνώσεις.

Ποιοι έχουν πρόσβαση

Το βασικό χαρακτηριστικό της end-to-end κρυπτογράφησης είναι ότι:

  • Μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν το περιεχόμενο
  • Ούτε η ίδια η Google δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα του μηνύματος
  • Τα email προστατεύονται ακόμη και σε περίπτωση υποκλοπής

Αυτό σημαίνει ότι ευαίσθητες πληροφορίες, αρχεία και συνημμένα παραμένουν ασφαλή σε όλη τη διαδρομή τους.

Πού είναι διαθέσιμη

Προς το παρόν, η λειτουργία δεν είναι ανοιχτή σε όλους τους χρήστες.

  • Αφορά κυρίως οργανισμούς που χρησιμοποιούν Google Workspace
  • Απαιτεί συνδρομές Enterprise Plus με πρόσθετα Assured Controls
  • Χρειάζεται ενεργοποίηση από διαχειριστή IT

Η Google, ωστόσο, φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για ευρύτερη διάθεση στο μέλλον.

Γιατί αλλάζει τα δεδομένα

Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο βασικούς λόγους:

1. Απλοποίηση της ασφάλειας
Μέχρι σήμερα, η ισχυρή κρυπτογράφηση βασιζόταν σε πολύπλοκα πρότυπα όπως το S/MIME, που απαιτούσαν τεχνική διαχείριση πιστοποιητικών. Πλέον, ενεργοποιείται με ένα «κλικ».

2. Συμμόρφωση και προστασία δεδομένων
Σε ένα περιβάλλον αυστηρών κανονισμών όπως ο GDPR, η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κρίσιμη. Η E2EE μειώνει δραστικά τον κίνδυνο διαρροής και ενισχύει τη συμμόρφωση οργανισμών.

Το ευρύτερο μήνυμα

Η ενίσχυση της κρυπτογράφησης συνδέεται και με την αυξανόμενη ανάγκη για «κυριαρχία δεδομένων», καθώς κράτη και οργανισμοί θέτουν όλο και αυστηρότερους κανόνες για τη διαχείριση πληροφοριών.

Με αυτή την κίνηση, η Google επιχειρεί να μετατρέψει την προηγμένη ασφάλεια από εξειδικευμένο εργαλείο σε καθημερινή πρακτική. Σε μια εποχή όπου οι κυβερνοαπειλές αυξάνονται, η προστασία των επικοινωνιών δεν αποτελεί πλέον επιλογή – αλλά αναγκαιότητα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:41 Ψωρίαση: Στίγμα, μύθοι και αλήθειες γύρω από μια χρόνια δερματική πάθηση
21:30 Έρχεται εβδομάδα πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Από 14 έως 17 Απριλίου
21:23 Αλέξανδρος Κοψιάλης: Έχασε πάνω από 27 κιλά – Η δημόσια μάχη με την υπερφαγία
21:15 Τραμπ: «Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα πλήγματα στο Ιράν αν αποτύχουν οι συνομιλίες» – «Τα καλύτα όπλα στα πλοία μας»
21:03 Πάτρα: Ιδρύθηκε η «Αιμογένεια» – «Ο αδελφός μου περίμενε για ημέρες μια μονάδα αίματος»
20:54 Γιώργος Χρανιώτης: Μέχρι τα 40 δεν υπήρχε για μένα ως πλάνο το παιδί
20:46 «Καμπανάκι» για ελλείψεις στα καύσιμα στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ενόψει καλοκαιριού
20:37 Ναύπακτος: Το «τείχος φωτιάς» του Επιταφίου μαγνητίζει κάθε Μεγάλη Παρασκευή – Δείτε το εντυπωσιακό έθιμο
20:25 Gmail: Η Google φέρνει end-to-end κρυπτογράφηση στα κινητά – Πώς αλλάζει η ασφάλεια των email
20:17 Ο Αστακός γίνεται το «Ντουμπάι» της Μεσογείου: Ξεκλειδώνει «πρότζεκτ» μισού δισ. ευρώ
20:08 ΔΥΠΑ: Φτάνει η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
19:58 Πάτρα: Με συγκίνηση η περιφορά του Επιταφίου στο Κωνσταντοπούλειο ΦΩΤΟ
19:57 Διαβήτης και ακοή: Η «αόρατη» επιπλοκή που επηρεάζει την ποιότητα ζωής
19:47 Χάθηκε στη Λαμία, την βρήκαν στην Καστοριά – Αίσιο τέλος για 45χρονη
19:35 Ο Τσίπρας καταρτίζει λίστες υποψηφίων και υπάρχουν «ευπρόσδεκτοι» από την Αχαΐα
19:26 Καστανίδης: Δεν θα καθορίσει ο Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου
19:17 Πάτρα: Σε κλίμα κατάνυξης η Ακολουθία του Επιταφίου στην Ευαγγελίστρια – Πλήθος πιστών στον Μητροπολιτικό Ναό
19:15 Νετανιάχου κατά Ισπανίας: Οι χώρες που διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο κατά του Ισραήλ θα πληρώσουν άμεσο τίμημα
19:04 Πάτρα: Ερχονται εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση στο Σούλι – Τι φοβάται ο 32χρονος
18:53 Σφαγή Διστόμου: Νέα δικαστική εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τις γερμανικές αποζημιώσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
