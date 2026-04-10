Gmail: Η Google φέρνει end-to-end κρυπτογράφηση στα κινητά – Πώς αλλάζει η ασφάλεια των email

Η Google επεκτείνει την end-to-end κρυπτογράφηση (E2EE) στο Gmail για κινητές συσκευές, φέρνοντας ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία προστασίας δεδομένων πιο κοντά στην καθημερινή χρήση.

Η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της επίσημης εφαρμογής σε Android και iPhone, επιτρέποντας στους χρήστες να προστατεύουν τα email τους ακόμα και όταν βρίσκονται εν κινήσει.

Πώς λειτουργεί η κρυπτογράφηση

Η ενεργοποίηση της E2EE γίνεται με απλό τρόπο: ο χρήστης επιλέγει το εικονίδιο κλειδώματος κατά τη σύνταξη του email και ενεργοποιεί την «πρόσθετη κρυπτογράφηση».

Αν και ο αποστολέας και ο παραλήπτης χρησιμοποιούν Gmail, το μήνυμα εμφανίζεται κανονικά

Αν ο παραλήπτης χρησιμοποιεί άλλη υπηρεσία, οδηγείται σε ασφαλή web σελίδα για ανάγνωση και απάντηση

Στην πράξη, η διαδικασία γίνεται σχεδόν «αόρατη» για τον χρήστη, χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις ή τεχνικές γνώσεις.

Ποιοι έχουν πρόσβαση

Το βασικό χαρακτηριστικό της end-to-end κρυπτογράφησης είναι ότι:

Μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν το περιεχόμενο

Ούτε η ίδια η Google δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα του μηνύματος

Τα email προστατεύονται ακόμη και σε περίπτωση υποκλοπής

Αυτό σημαίνει ότι ευαίσθητες πληροφορίες, αρχεία και συνημμένα παραμένουν ασφαλή σε όλη τη διαδρομή τους.

Πού είναι διαθέσιμη

Προς το παρόν, η λειτουργία δεν είναι ανοιχτή σε όλους τους χρήστες.

Αφορά κυρίως οργανισμούς που χρησιμοποιούν Google Workspace

Απαιτεί συνδρομές Enterprise Plus με πρόσθετα Assured Controls

Χρειάζεται ενεργοποίηση από διαχειριστή IT

Η Google, ωστόσο, φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος για ευρύτερη διάθεση στο μέλλον.

Γιατί αλλάζει τα δεδομένα

Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο βασικούς λόγους:

1. Απλοποίηση της ασφάλειας

Μέχρι σήμερα, η ισχυρή κρυπτογράφηση βασιζόταν σε πολύπλοκα πρότυπα όπως το S/MIME, που απαιτούσαν τεχνική διαχείριση πιστοποιητικών. Πλέον, ενεργοποιείται με ένα «κλικ».

2. Συμμόρφωση και προστασία δεδομένων

Σε ένα περιβάλλον αυστηρών κανονισμών όπως ο GDPR, η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κρίσιμη. Η E2EE μειώνει δραστικά τον κίνδυνο διαρροής και ενισχύει τη συμμόρφωση οργανισμών.

Το ευρύτερο μήνυμα

Η ενίσχυση της κρυπτογράφησης συνδέεται και με την αυξανόμενη ανάγκη για «κυριαρχία δεδομένων», καθώς κράτη και οργανισμοί θέτουν όλο και αυστηρότερους κανόνες για τη διαχείριση πληροφοριών.

Με αυτή την κίνηση, η Google επιχειρεί να μετατρέψει την προηγμένη ασφάλεια από εξειδικευμένο εργαλείο σε καθημερινή πρακτική. Σε μια εποχή όπου οι κυβερνοαπειλές αυξάνονται, η προστασία των επικοινωνιών δεν αποτελεί πλέον επιλογή – αλλά αναγκαιότητα.