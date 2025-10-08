Google AI Mode στην Ελλάδα: Νέα εποχή στην αναζήτηση με τεχνητή νοημοσύνη

Η νέα λειτουργία αναζήτησης με Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει πιο έξυπνα, πολυτροπικά και ακριβή αποτελέσματα στα ελληνικά.

Google AI Mode στην Ελλάδα: Νέα εποχή στην αναζήτηση με τεχνητή νοημοσύνη
08 Οκτ. 2025 9:45
Pelop News

Η Google επεκτείνει τη λειτουργία AI Mode και στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας μια νέα εμπειρία αναζήτησης με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Search). Το καινοτόμο αυτό εργαλείο υπόσχεται πιο έξυπνα, πλήρη και στοχευμένα αποτελέσματα, επιτρέποντας στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τη μηχανή αναζήτησης με φυσικό και ανθρώπινο τρόπο.

Η λειτουργία διατίθεται πλέον σε πάνω από 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, ενώ από σήμερα είναι ενεργή και στην ελληνική γλώσσα, τόσο μέσω της σελίδας αποτελεσμάτων Google όσο και από την εφαρμογή για Android και iOS.

Αν και η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο εξέλιξης, δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση της εμπειρίας, με στόχο να καταστήσει την αναζήτηση πιο ανθρώπινη, έξυπνη και προσωποποιημένη από ποτέ.

Τι είναι το AI Mode και πώς λειτουργεί

Το AI Mode βασίζεται σε μια εξελιγμένη εκδοχή των μοντέλων Gemini της Google και αποτελεί τη νέα γενιά αναζήτησης. Χάρη στις τεχνολογίες πολυτροπικότητας και λογικής ανάλυσης, η λειτουργία επιτρέπει πιο σύνθετες και φυσικές ερωτήσεις – ακόμα και εκείνες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν πολλαπλές αναζητήσεις.

Η Google αξιοποιεί τη μέθοδο “query fan-out”, η οποία «σπάει» κάθε ερώτημα σε επιμέρους θεματικές ενότητες, εκτελώντας πολλές αναζητήσεις ταυτόχρονα. Έτσι, παρέχει πιο ακριβή και πλούσια αποτελέσματα, φέρνοντας στην επιφάνεια πηγές που διαφορετικά ίσως να μην εντοπίζονταν.

Φωνή, εικόνα και κείμενο 

Το νέο AI Mode είναι πλήρως πολυτροπικό, επιτρέποντας στους χρήστες να αναζητούν με κείμενο, φωνή ή εικόνα.
Μπορούν να πατήσουν το εικονίδιο μικροφώνου για να υποβάλουν φωνητικά ερωτήματα ή να ανεβάσουν μια φωτογραφία, ώστε το σύστημα να αναγνωρίσει αντικείμενα ή τοποθεσίες και να απαντήσει ανάλογα.

Αυτή η δυνατότητα ανοίγει τον δρόμο για πιο φυσική επικοινωνία με την τεχνολογία, μετατρέποντας την Αναζήτηση Google σε έναν ψηφιακό βοηθό γνώσης που «καταλαβαίνει» πραγματικά τον χρήστη.

 Εμπλουτισμένο περιεχόμενο και ποιοτικά αποτελέσματα

Η Google τονίζει ότι η ανακάλυψη περιεχομένου παραμένει πυρήνας της αποστολής της.
Το AI Mode βοηθά τους χρήστες να εντοπίζουν ποικιλία ιστοσελίδων και πηγών, ενώ τα AI Overviews οδηγούν σε ποιοτικότερες επισκέψεις, καθώς οι χρήστες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις σελίδες που επισκέπτονται.

Παράλληλα, το AI Mode προστατεύει την αξιοπιστία των πληροφοριών, εμφανίζοντας απαντήσεις με Τεχνητή Νοημοσύνη μόνο όταν υπάρχει υψηλή εμπιστοσύνη. Σε διαφορετική περίπτωση, παρουσιάζει παραδοσιακά αποτελέσματα αναζήτησης.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη – Βάρρα» μετά τις καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
12:17 Η Γαλλία στο χείλος νέων εκλογών: Ο Μακρόν ανάμεσα σε πρόωρη κάλπη ή νέο πρωθυπουργό
12:14 Στην Πάτρα το αθλητικό κίνημα δίνει (κυριολεκτικά) το αίμα του!
12:13 Συναγερμός για την εξαφάνιση 40χρονου από το Αίγιο
12:08 Μάθημα διαιτησίας κατά τη διάρκεια του αγώνα!
12:04 Ανταλλαγή καταλόγων ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς: Ελπίδες για συμφωνία στη Γάζα
12:00 Από μικροί με… φούντα: Στο στόχαστρο οι ανήλικοι της Αχαΐας
11:58 Συναγερμός στο Τατόι: Πτώση εκπαιδευτικού διθέσιου αεροσκάφους – Στο νοσοκομείο οι 2 πιλότοι
11:50 «Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας»: Ο γιος του Πάνου Ρούτσι μιλά μετά τη λήξη της απεργίας πείνας ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Στο ίδιο κάδρο ξανά οι τρεις “γαλάζιοι” πρωθυπουργοί – Όλα τα βλέμματα στο Ωδείο Αθηνών
11:40 ΝΔ: «Παρέμβαση στενού συνεργάτη του Ανδρουλάκη για διαγραφή προστίμου 400.000 ευρώ» – Στο επίκεντρο η κατάθεση Βάρρα
11:38 Η Αχαΐα στην κορυφή των παραβάσεων για μη χρήση κράνους – 137 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα
11:35 Τραγωδία στη Μαδρίτη: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου υπό ανακαίνιση
11:31 Χρηματιστήριο: Ράλι στις 2.090 μονάδες με ώθηση από την αναβάθμιση
11:28 Δυτική Ελλάδα: Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία, στα ίδια επίπεδα τα συνολικά ατυχήματα
11:27 Ευελπίδων: Γιατί διεκόπη η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη
11:21 Ορκίστηκε βουλευτής ο Θοδωρής Δρίτσας
11:14 Παραδοσιακοί ήχοι και βαλκανικός παλμός στην πλατεία Γεωργίου: Θραξ Πανκc και Banda Entopica σε μια διονυσιακή γιορτή
11:13 Μαμουλάκης: Η παραίτηση Τσίπρα δεν αιφνιδίασε
11:09 Γαλλία: Προσπάθεια πολιτικής συναίνεσης για τον προϋπολογισμό – Ο Λεκορνί επιδιώκει να αποτρέψει τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ