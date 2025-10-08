Google AI Mode στην Ελλάδα: Νέα εποχή στην αναζήτηση με τεχνητή νοημοσύνη

Η Google επεκτείνει τη λειτουργία AI Mode και στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας μια νέα εμπειρία αναζήτησης με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Search). Το καινοτόμο αυτό εργαλείο υπόσχεται πιο έξυπνα, πλήρη και στοχευμένα αποτελέσματα, επιτρέποντας στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τη μηχανή αναζήτησης με φυσικό και ανθρώπινο τρόπο.

Η λειτουργία διατίθεται πλέον σε πάνω από 200 χώρες και περιοχές παγκοσμίως, ενώ από σήμερα είναι ενεργή και στην ελληνική γλώσσα, τόσο μέσω της σελίδας αποτελεσμάτων Google όσο και από την εφαρμογή για Android και iOS.

Αν και η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο εξέλιξης, δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση της εμπειρίας, με στόχο να καταστήσει την αναζήτηση πιο ανθρώπινη, έξυπνη και προσωποποιημένη από ποτέ.

Τι είναι το AI Mode και πώς λειτουργεί

Το AI Mode βασίζεται σε μια εξελιγμένη εκδοχή των μοντέλων Gemini της Google και αποτελεί τη νέα γενιά αναζήτησης. Χάρη στις τεχνολογίες πολυτροπικότητας και λογικής ανάλυσης, η λειτουργία επιτρέπει πιο σύνθετες και φυσικές ερωτήσεις – ακόμα και εκείνες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν πολλαπλές αναζητήσεις.

Η Google αξιοποιεί τη μέθοδο “query fan-out”, η οποία «σπάει» κάθε ερώτημα σε επιμέρους θεματικές ενότητες, εκτελώντας πολλές αναζητήσεις ταυτόχρονα. Έτσι, παρέχει πιο ακριβή και πλούσια αποτελέσματα, φέρνοντας στην επιφάνεια πηγές που διαφορετικά ίσως να μην εντοπίζονταν.

Φωνή, εικόνα και κείμενο

Το νέο AI Mode είναι πλήρως πολυτροπικό, επιτρέποντας στους χρήστες να αναζητούν με κείμενο, φωνή ή εικόνα.

Μπορούν να πατήσουν το εικονίδιο μικροφώνου για να υποβάλουν φωνητικά ερωτήματα ή να ανεβάσουν μια φωτογραφία, ώστε το σύστημα να αναγνωρίσει αντικείμενα ή τοποθεσίες και να απαντήσει ανάλογα.

Αυτή η δυνατότητα ανοίγει τον δρόμο για πιο φυσική επικοινωνία με την τεχνολογία, μετατρέποντας την Αναζήτηση Google σε έναν ψηφιακό βοηθό γνώσης που «καταλαβαίνει» πραγματικά τον χρήστη.

Εμπλουτισμένο περιεχόμενο και ποιοτικά αποτελέσματα

Η Google τονίζει ότι η ανακάλυψη περιεχομένου παραμένει πυρήνας της αποστολής της.

Το AI Mode βοηθά τους χρήστες να εντοπίζουν ποικιλία ιστοσελίδων και πηγών, ενώ τα AI Overviews οδηγούν σε ποιοτικότερες επισκέψεις, καθώς οι χρήστες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στις σελίδες που επισκέπτονται.

Παράλληλα, το AI Mode προστατεύει την αξιοπιστία των πληροφοριών, εμφανίζοντας απαντήσεις με Τεχνητή Νοημοσύνη μόνο όταν υπάρχει υψηλή εμπιστοσύνη. Σε διαφορετική περίπτωση, παρουσιάζει παραδοσιακά αποτελέσματα αναζήτησης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



