Google: Αλλάζει τα δεδομένα στο Gmail με δυνατότητα αλλαγής διεύθυνσης email

Σημαντική αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των λογαριασμών Gmail δρομολογεί η Google, καθώς ξεκινά σταδιακά να δίνει τη δυνατότητα αλλαγής της διεύθυνσης email, χωρίς απώλεια δεδομένων ή πρόσβασης στις υπηρεσίες της.

Η νέα δυνατότητα προκύπτει από επικαιροποίηση στη σελίδα υποστήριξης λογαριασμών της Google, σύμφωνα με την οποία οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν την υπάρχουσα διεύθυνση @gmail.com με νέα, διατηρώντας ανέπαφα τα email, τα αρχεία και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες τους. Μέχρι σήμερα, η πολιτική της εταιρείας προέβλεπε ότι οι διευθύνσεις Gmail δεν μπορούσαν, κατά κανόνα, να τροποποιηθούν.

Προς το παρόν, η σχετική οδηγία εμφανίζεται στη σελίδα υποστήριξης στην έκδοση των χίντι, γεγονός που δείχνει ότι η διάθεση της λειτουργίας ενδέχεται να ξεκινήσει πιλοτικά από την Ινδία ή αγορές όπου η συγκεκριμένη γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως. Η ίδια σελίδα αναφέρει ότι η λειτουργία ενεργοποιείται σταδιακά για όλους τους χρήστες, ενώ στην αγγλόφωνη έκδοση της υποστήριξης εξακολουθεί να ισχύει η παλαιότερη διατύπωση.

Η Google δεν έχει μέχρι στιγμής διευκρινίσει ποιες χώρες θα αποκτήσουν πρώτες πρόσβαση στη νέα δυνατότητα, ενώ δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για το χρονοδιάγραμμα της πλήρους εφαρμογής της.

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, η παλιά διεύθυνση Gmail θα παραμένει ενεργή ως ψευδώνυμο (alias), με τα εισερχόμενα μηνύματα να συνεχίζουν να παραδίδονται κανονικά. Παράλληλα, η αρχική διεύθυνση θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για είσοδο σε υπηρεσίες όπως το Google Drive, οι Χάρτες και το YouTube.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι όλα τα δεδομένα του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων email, φωτογραφιών και αρχείων, παραμένουν αμετάβλητα μετά την αλλαγή. Επιπλέον, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποιούν την παλιά διεύθυνση email, εφόσον το επιθυμούν.

Η νέα λειτουργία συνοδεύεται από περιορισμούς, καθώς όσοι προχωρήσουν σε αλλαγή διεύθυνσης δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν νέα διεύθυνση Gmail για διάστημα 12 μηνών, ενώ δεν προβλέπεται η διαγραφή της νέας διεύθυνσης που θα επιλεγεί.

