Google Maps: Τρισδιάστατη χαρτογράφηση σε όλη την Ελλάδα το 2026, ποιες περιοχές καλύπτονται

Η Google ανακοίνωσε ότι από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 24 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας τρισδιάστατη χαρτογράφηση μεγάλου μέρους της ελληνικής επικράτειας, με σκοπό την ανανέωση και τον εμπλουτισμό της υπηρεσίας Google Maps και ιδιαίτερα της λειτουργίας Street View.

Η διαδικασία θα εκτελεστεί με ειδικά οχήματα εξοπλισμένα με κάμερες 360 μοιρών, τα οποία θα φέρουν ευδιάκριτη σήμανση «Google Street View». Οι περιοχές που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν:

Αττική

Κρήτη

Ήπειρος

Δυτική Μακεδονία

Μακεδονία και Θράκη

Πελοπόννησος

Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο

Αιγαίο

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Google, πριν από την ανάρτηση οποιασδήποτε εικόνας στην πλατφόρμα google.com/maps, θα εφαρμοστεί αυτόματα θόλωση σε όλα τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα και τις πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση φυσικών προσώπων.

Δικαιώματα πολιτών

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι οι πολίτες διατηρούν πλήρη δικαιώματα προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ. Συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί:

Να επισημάνει εικόνες στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί θόλωση ή η θόλωση κρίνεται ανεπαρκής (πρόσωπα, πινακίδες, άλλα αναγνωρίσιμα στοιχεία)

Να ζητήσει τη θόλωση της πρόσοψης της ιδιωτικής του κατοικίας ή άλλου ακινήτου του

Να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων του

Να αιτηθεί την πλήρη αφαίρεση συγκεκριμένων εικόνων

Η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μπορεί να γίνει και πριν από την ανάρτηση των εικόνων στο διαδίκτυο (προληπτικά), εφόσον δεν έχει ήδη εφαρμοστεί θόλωση. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος:

Η θόλωση ή η αφαίρεση ολοκληρώνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας στην περιοχή

Για αιτήματα που υποβάλλονται αργότερα, η προθεσμία είναι 5 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή

Η Google τονίζει ότι τα πρωτογενή (μη επεξεργασμένα) δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων, οι πολίτες μπορούν να ανατρέξουν στην Πολιτική Απορρήτου της Google στην ιστοσελίδα: https://policies.google.com/privacy.

