«Γράφουν στην εκκλησία με γερανό»: Τα μηνύματα που ξεσκέπασαν το δίκτυο με τα μπλόκα της Τροχαίας

Δύο άνδρες, 29 και 55 ετών, συνελήφθησαν από τις αρχές κατηγορούμενοι ότι διαχειρίζονταν διαδικτυακές ομάδες στο Viber, μέσα από τις οποίες ενημέρωναν εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες για τα σημεία όπου γίνονταν έλεγχοι της Τροχαίας.

Οι ομάδες λειτουργούσαν ως «ψηφιακό σύστημα συναγερμού», μεταδίδοντας πληροφορίες για μπλόκα, ραντάρ και τροχονομικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η μία από αυτές, με τίτλο «Alarm moto», συγκέντρωνε περισσότερα από 168.000 μέλη και κάλυπτε την Αττική, ενώ η δεύτερη, με πάνω από 30.000 μέλη, έδινε στοιχεία για ελέγχους στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη.

Αν και οι ομάδες ήταν «κλειστές», όποιος κατάφερνε να γίνει μέλος αποκτούσε πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο και μπορούσε να συνεισφέρει στην ενημέρωση, στέλνοντας μηνύματα για σημεία ελέγχου.

Μέσα από τις συνομιλίες που αποκάλυψαν οι αστυνομικές έρευνες, καταγράφεται πλήθος «προειδοποιήσεων» με χαρακτηριστικό ύφος: «Άγιοι Ανάργυροι, γράφουν στην εκκλησία με γερανό», έγραφε ένα από τα μέλη, ειδοποιώντας τους υπόλοιπους για μπλόκο έξω από ναό, όπου γίνονταν έλεγχοι και αφαιρέσεις πινακίδων.

Άλλος χρήστης ενημέρωνε για παρουσία μικτού κλιμακίου της Τροχαίας στη λεωφόρο Κηφισιάς, αναφέροντας ότι «γράφουν για κάρτα καυσαερίων και ΚΤΕΟ στα ΙΧ και για κράνος στα μηχανάκια».

Τα μηνύματα ήταν δεκάδες κάθε μέρα, σε πραγματικό χρόνο, και συχνά με χιουμοριστική ή ωμή φρασεολογία, όπως το χαρακτηριστικό «Κόβουν κ…ς», που συνόδευε προειδοποίηση για ελέγχους κοντά στο αεροδρόμιο.

Οι δύο διαχειριστές των ομάδων φέρονται να είχαν οργανώσει τον τρόπο συλλογής και διανομής των πληροφοριών, με στόχο να δημιουργήσουν ένα δίκτυο «αντιστάσεως» στους ελέγχους της Αστυνομίας. Η δράση τους αποκαλύφθηκε ύστερα από στοχευμένες έρευνες των αρχών και κατασχέσεις ψηφιακών δεδομένων, που αποκάλυψαν τη δομή και τη λειτουργία των ομάδων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό υλικό ερευνάται για πιθανή συμμετοχή και άλλων ατόμων στη διαχείριση των chat group. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρχε οργανωμένο σύστημα διακίνησης πληροφοριών με οικονομικό ή άλλο όφελος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



