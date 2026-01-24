Γρίπη: Μεταδίδεται πριν εμφανιστούν συμπτώματα – Προειδοποίηση ειδικών για την έξαρση

Σημαντική έξαρση της γρίπης καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, με τα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας να δέχονται αυξημένη πίεση. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τη μεταδοτικότητα του ιού ακόμη και πριν εμφανιστούν συμπτώματα και καλούν σε αυξημένη προσοχή και πρόληψη.

24 Ιαν. 2026 8:55
Ραγδαία αύξηση στις προσελεύσεις και τις εισαγωγές παιδιών με ιογενείς λοιμώξεις καταγράφεται στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, «Παίδων Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», με τη γρίπη να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης και τους ειδικούς να μιλούν για σημαντική πίεση στο σύστημα υγείας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, στις εφημερίες των δύο νοσοκομείων προσέρχονται καθημερινά περισσότερα από 250 παιδιά με συμπτώματα ιογενών λοιμώξεων, ενώ πάνω από 50 χρειάζονται εισαγωγή για νοσηλεία. Όπως σημειώνει, η αύξηση των εισαγωγών ξεπερνά το 30% σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους, γεγονός που προκαλεί ανησυχία.

Η γρίπη μεταδίδεται πριν εμφανιστούν συμπτώματα

Ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης επισημαίνει ότι ο ιός της γρίπης Α είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και μπορεί να μεταδοθεί ακόμη και πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων, κάτι που καθιστά δύσκολο τον περιορισμό της διασποράς. Όπως τονίζει, άτομα που δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί μπορούν να μεταδώσουν τον ιό στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.


Πώς μεταδίδεται ο ιός της γρίπης

Η γρίπη μεταδίδεται με τρόπους παρόμοιους με άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού:

  • μέσω σταγονιδίων από βήχα ή φτάρνισμα,
  • μέσω επαφής με μολυσμένα χέρια ή επιφάνειες, όπου ο ιός μπορεί να επιβιώσει από 2 έως 12 ώρες,
  • μέσω επαφής των χεριών με τη μύτη, το στόμα ή τα μάτια.

Η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης ιατρικής παρέμβασης

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού και των βασικών μέτρων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο χεριών και η αποφυγή επαφής με ευάλωτες ομάδες. Η παθολόγος-γηρίατρος Βέρα Δογιάμη επισημαίνει ότι η γρίπη μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές, κυρίως σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες, και συνιστά ξεκούραση και σωστή διατροφή.

Εάν τα συμπτώματα, όπως υψηλός πυρετός, έντονη κόπωση, μυαλγίες και επίμονος βήχας, δεν υποχωρήσουν μέσα σε τέσσερις ημέρες, συνιστάται άμεση επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό για την αποφυγή επιπλοκών.

