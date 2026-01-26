Γρίπη: «Ρήγμα» στο τείχος ανοσίας – Τα παιδιά το αδύναμο σημείο της φετινής έξαρσης

Ρήγμα στο τείχος ανοσίας για τη γρίπη εντοπίζουν οι ειδικοί, με τα παιδιά να αποτελούν το «αδύναμο σημείο» της φετινής περιόδου, καθώς η κυκλοφορία των ιών παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται καθημερινά στα νοσοκομεία Παίδων από τα Χριστούγεννα και μετά, με εκατοντάδες επισκέψεις ανηλίκων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Σε κάθε εφημερία των νοσοκομείων «Αγλαΐα Κυριακού» και «Αγία Σοφία» περίπου 15 παιδιά με σοβαρή νόσηση και επιπλοκές εισάγονται για νοσηλεία, ενώ την περασμένη εβδομάδα δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 3 ετών, χρειάστηκε να διασωληνωθούν.

Υψηλό κύμα και στους ενήλικες – Πρώτα σημάδια υποχώρησης

Το κύμα της γρίπης παραμένει έντονο και στον ενήλικο πληθυσμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν περισσότερες από 600 εισαγωγές λόγω γρίπης στα νοσοκομεία, αριθμός που αντιστοιχεί στο 6% του συνόλου των εισαγωγών στο ΕΣΥ. Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν 23 εισαγωγές σε ΜΕΘ και επτά θάνατοι.

Παρότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται πτωτική τάση, οι ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς έχει διανυθεί μόλις το μισό της περιόδου γρίπης και απομένουν τουλάχιστον δύο μήνες αυξημένης επιτήρησης.

«Ιδιαίτερη χρονιά» για τη γρίπη

Όπως εξηγεί ο καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του ΔΣ του ΕΟΔΥ, Δημήτρης Παρασκευής, η φετινή περίοδος χαρακτηρίζεται από πρόωρη έναρξη και συνεχή κυκλοφορία του ιού χωρίς τις συνήθεις διακυμάνσεις. «Στους ενήλικες παρατηρείται μια ήπια αποκλιμάκωση, όμως στα παιδιά η ένταση παραμένει αμείωτη», σημειώνει.

Τα παιδιά κρίκος στη μετάδοση – Χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικών Λοιμώξεων, κάθε χρόνο νοσεί από γρίπη το 30% έως 50% των παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, κυρίως λόγω συγχρωτισμού σε σχολεία και δομές φροντίδας. Ωστόσο, η επίμονη κυκλοφορία του ιού δείχνει ότι οι μικρές ηλικίες δεν είναι επαρκώς εμβολιασμένες.

Η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, Άννα Παρδάλη, επισημαίνει ότι εφέτος η γρίπη εμφανίζεται με έντονα και παρατεταμένα συμπτώματα, ενώ οι επιπλοκές μπορεί να είναι σοβαρές, ιδίως σε ανεμβολίαστα παιδιά ή σε παιδιά με υποκείμενα νοσήματα.

Η σημασία του εμβολιασμού και της έγκαιρης φροντίδας

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός μειώνει δραστικά τον κίνδυνο βαριάς νόσησης και επιπλοκών, ενώ η έγκαιρη ιατρική εκτίμηση και, όπου χρειάζεται, η χορήγηση αντιιικών εντός 48 ωρών μπορεί να αποτρέψει επιδείνωση.

Τέλος, υπενθυμίζεται η ανάγκη τήρησης βασικών μέτρων προστασίας, όπως ο καλός αερισμός των χώρων, το συχνό πλύσιμο χεριών και η χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό.

