Γρίπη: Ξεκίνησε τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα στην Ευρώπη, τι σημαίνει αυτή η αλλαγή και πόσο «βαριά» θα είναι φέτος

Πλέον είναι δεδομένο ότι ανησυχητικά νωρίς εμφανίζεται φέτος η γρίπη στην Ευρώπη, με το νέο στέλεχος Κ του υπότυπου Α (Η3Ν2) του ιού της γρίπης να κυριαρχεί στην κυκλοφορία του ιού, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Συγκεκριμένα, τα περιστατικά γρίπης όχι μόνο εμφανίζονται 3 με 4 εβδομάδες νωρίτερα, αλλά και αυξάνονται σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες περιόδους γρίπης, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για την εξέλιξη της φετινής εποχικής έξαρσης.

«Τα κρούσματα γρίπης αυξάνονται πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο και ο χρόνος είναι κρίσιμος», τονίζει ο Edoardo Colzani, Επικεφαλής του Τμήματος Αναπνευστικών Ιών του ECDC.

Οι ειδικοί του ECDC καλούν όσους ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να προχωρήσουν άμεσα σε εμβολιασμό: «Αν ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες, μην περιμένετε. Ο εμβολιασμός τώρα είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας από σοβαρή νόσηση τον φετινό χειμώνα».

Παρά την αβεβαιότητα που ακόμη υπάρχει για τον συνολικό αντίκτυπο της επερχόμενης περιόδου γρίπης, το ECDC προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας πιο έντονης και επιβαρυντικής επιδημιολογικής εικόνας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά σε περίπτωση χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης. Ένας μεγαλύτερος αριθμός λοιμώξεων από το συνηθισμένο εκτιμάται ότι θα δημιουργούσε πρόσθετη πίεση στα ήδη επιβαρυμένα συστήματα υγείας.

Τι είναι το στέλεχος «K» της γρίπης;

Η παραλλαγή είναι γνωστή ως γρίπη Α, υποτύπος H3N2, στέλεχος K. Έχει εντοπιστεί στην Ιαπωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην Ιαπωνία, οι υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν επιδημία γρίπης τον προηγούμενο μήνα.

Οι μεταλλάξεις σημαίνουν ότι η παραλλαγή διαφέρει κάπως από το ιικό υλικό που περιλαμβάνεται στα φετινά επικαροποιημένα εμβόλια. Στα τέλη Οκτωβρίου, Καναδοί επιστήμονες προειδοποίησαν ότι οι μεταλλάξεις αυτές απαιτούν στενή παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής αλληλούχησης του ιικού DNA και ελέγχων για το αν τα τρέχοντα εμβόλια παραμένουν αποτελεσματικά.

Οι συστάσεις του ECDC για την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας της γρίπης

Εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση για όσους κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσηση, όπως άτομα άνω των 65 ετών, έγκυοι, άτομα με χρόνιες ή υποκείμενες παθήσεις, ανοσοκατεσταλμένοι και όσοι διαμένουν σε κλειστές δομές, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων μακροχρόνιας φροντίδας.

Εμβολιασμός όλων των επαγγελματιών υγείας και όσων εργάζονται σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας.

Ενίσχυση των σχεδίων ετοιμότητας και των μέτρων πρόληψης και ελέγχου σε χώρους υγείας και σε μονάδες φροντίδας, με σύσταση για χρήση μάσκας από προσωπικό και επισκέπτες όταν αυξάνεται η κυκλοφορία αναπνευστικών ιών.

Άμεση χορήγηση αντιικών φαρμάκων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης επιπλοκών.

Χρήση αντιικών ως προφύλαξη σε περίπτωση επιδημιών σε κλειστά περιβάλλοντα, όπως μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας.

Προώθηση σαφούς και στοχευμένης επικοινωνίας σχετικά με τον εμβολιασμό, την υγιεινή των χεριών και τη σωστή αναπνευστική υγιεινή, ώστε να περιοριστεί η μετάδοση στην κοινότητα.

