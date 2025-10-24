ΓΣΕΕ: Πώς αμείβεται η αργία της 28ης Οκτωβρίου – Όλες οι διευκρινίσεις για μισθούς και ημερομίσθια

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) ενημερώνει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της υποχρεωτικής αργίας της 28ης Οκτωβρίου, η οποία φέτος πέφτει Τρίτη, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ).

Η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 του Ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών, εκτός από όσες επιχειρήσεις λειτουργούν νόμιμα σε Κυριακές και αργίες.

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Πενθήμερο: Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχοληθούν την 28η Οκτωβρίου δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο, ενώ όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό λαμβάνουν κανονικά τον μηνιαίο μισθό τους.

Εξαήμερο: Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν κανονικά το ημερομίσθιό τους, ενώ οι μισθωτοί συνεχίζουν να πληρώνονται κανονικά τον μισθό τους.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις αργίες

Όσοι εργάζονται με ημερομίσθιο λαμβάνουν το σύνηθες ημερομίσθιο + προσαύξηση 75% για όσες ώρες εργαστούν.

Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο 1/25 του μηνιαίου μισθού για όσες ώρες απασχοληθούν.

Εάν η επιχείρηση λειτουργήσει εκτάκτως την ημέρα της αργίας, τότε για πλήρη απασχόληση οι εργαζόμενοι με μισθό λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή ίση με το 1/25 του μηνιαίου μισθού, ενώ οι ημερομίσθιοι ένα επιπλέον ημερομίσθιο, και στις δύο περιπτώσεις προσαυξημένα κατά 75%.

Τι ισχύει σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ

Η Συνομοσπονδία επισημαίνει:

Απαγορεύεται κάθε μορφή εργασίας κατά τις υποχρεωτικές αργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις του νόμου.

Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός ημέρας ανάπαυσης (ρεπό) με ημέρα αργίας.

Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και όσοι βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να υπολογίζεται στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.

Εάν υφίστανται ευνοϊκότεροι όροι από συλλογικές συμβάσεις ή κανονισμούς εργασίας, αυτοί υπερισχύουν.

Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 203-219 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 62/2025). Όσες επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς ειδική άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ για παράνομη απασχόληση προβλέπονται βαριές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

