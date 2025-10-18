Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω: Έρχεται η αλλαγή σε χειμερινή ώρα στις 26 Οκτωβρίου

Η αλλαγή της ώρας θα ισχύσει κανονικά και φέτος, με τη μετάβαση από τη θερινή στη χειμερινή ώρα να πραγματοποιείται την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή του. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Μεταφορών υπενθυμίζει: «Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.»

Λίγη ιστορία

Η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1932, δοκιμαστικά, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου, όταν τα ρολόγια τέθηκαν μία ώρα μπροστά. Η επίσημη καθιέρωση του μέτρου ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και της προσπάθειας για εξοικονόμηση ενέργειας.

