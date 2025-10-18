Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω: Έρχεται η αλλαγή σε χειμερινή ώρα στις 26 Οκτωβρίου

Για ακόμη έναν Οκτώβριο, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν πίσω μία ώρα, καθώς διατηρείται το μέτρο της αλλαγής από τη θερινή στη χειμερινή ώρα. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, στις 04:00 π.μ.

18 Οκτ. 2025 10:24
Pelop News

Η αλλαγή της ώρας θα ισχύσει κανονικά και φέτος, με τη μετάβαση από τη θερινή στη χειμερινή ώρα να πραγματοποιείται την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή του. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Μεταφορών υπενθυμίζει: «Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.»

Λίγη ιστορία

Η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1932, δοκιμαστικά, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου, όταν τα ρολόγια τέθηκαν μία ώρα μπροστά. Η επίσημη καθιέρωση του μέτρου ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και της προσπάθειας για εξοικονόμηση ενέργειας.
