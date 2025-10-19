Healthy Hoops 4ALL και στην Πάτρα από ΕΟΚ, UNICEF και Υπουργείο Υγείας – Φωτογραφίες

Με την παρουσία του παλαίμαχου διεθνή πλέι-μέικερ Γιώργου Καλαϊτζή, του παλιού Ομοσπονδιακού μας προπονητή Κώστα Μίσσα και φυσικά του πατρινού προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιου και του προέδρου της ΕΣΚΑ-Η Παναγιώτη Λυκούδη, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία χθες στο «Promitheas Park» το πρόγραμμα Healthy Hoops 4ALL, στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες μικροί φίλοι του μπάσκετ.

Οπως είναι γνωστό, η ΕΟΚ διοργανώνει αθλητικές-εκπαιδευτικές δράσεις σε 8 διαφορετικές πόλεις της χώρας για την προώθηση του προγράμματος Healthy Hoops 4ALL (HH4ALL), ως μέρος της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Πρόκειται για αθλητικές εκδηλώσεις διάρκειας 2 έως 6 ωρών, που απευθύνονται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 6 έως 14 ετών από τα σωματεία της κάθε περιοχής.

Οι δραστηριότητες και στην Πάτρα περιελάμβαναν:

– Παιχνίδια και ασκήσεις σε σταθμούς, προσαρμοσμένα ανά ηλικία

– Ομαδικές δράσεις που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και τη χαρά του παιχνιδιού

– Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που καλλιεργούν τις κοινωνικές και κινητικές δεξιότητες των παιδιών, συμβάλλοντας στην ευεξία τους

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται από τους προπονητές της Ομοσπονδίας του Octopus Basketball Program, σε συνεργασία και με τη στήριξη των προπονητών/-τριών των τοπικών αθλητικών σωματείων, ενώ η ενεργή παρουσία ακαδημαϊκών προσωπικοτήτων κατά τη διάρκεια των δράσεων δίνει ξεχωριστή σημασία στις εκδηλώσεις. Κάθε εκδήλωση μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 360 παιδιά.

Η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της Παιδικής Παχυσαρκίας μέσω της προώθησης και υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών και σωματικής δραστηριότητας.

Είναι το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιείται σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών ηλικίας 0-17 ετών, παρέχοντας πολύτιμη βοήθεια σε αυτά και τις οικογένειές τους σε όλα τα επίπεδα όπως, ενδεικτικά, δωρεάν παρακολούθηση από διαιτολόγους-διατροφολόγους, υπηρεσίες συμβουλευτικής από παιδιάτρους, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα σχολεία, δωρεάν πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες.

