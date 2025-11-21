Η 6η ΥΠΕ παρέδωσε φαρμακευτικό υλικό στην μονάδα δασικών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο συνεργασίας για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της ασφάλειας, ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, παρέδωσε σήμερα στην Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων εξειδικευμένα τσαντάκια με φαρμακευτικό και αναλώσιμο υλικό, τα οποία θα συνοδεύουν τα στελέχη της σε κάθε επιχείρηση.

Οπως ανακοινώθηκε από την 6η ΥΠΕ παρόντες ήταν ο Υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ, Βασίλης Στασινόπουλος, καθώς και οι εκπρόσωποι της Ε.ΜΟ.Δ.Ε:

Λεωνίδας Χαγιάννης, Αναπληρωτής Διοικητής, Πυραγός

Νικόλαος Λυμπέρης, Υποδιοικητής, Πυραγός

Από την 6η ΥΠΕ παρευρέθηκαν επίσης οι φαρμακοποιοί – ελεγκτές Ειρήνη Μουμούρη και Αθανασία Δημοπούλου, οι οποίες συντόνισαν την προμήθεια των υλικών και συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επιπλέον, φαρμακευτικό και αναλώσιμο υλικό προσέφερε και το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, συμβάλλοντας στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της Μονάδας.

Ο εξοπλισμός αυτός αποτελεί σημαντικό υποστηρικτικό μέσο για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τραυματισμών ή επειγουσών καταστάσεων στο πεδίο, όπου οι ανάγκες είναι συχνά αυξημένες και απαιτητικές.

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή και γόνιμη συνεργασία μεταξύ της 6ης ΥΠΕ και των επιχειρησιακών δυνάμεων της περιοχής, αναδεικνύοντας την κοινή προσπάθεια για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Η συντονισμένη αυτή δράση υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας των υπηρεσιών για το κοινό όφελος και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



