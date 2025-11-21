Η 6η ΥΠΕ παρέδωσε φαρμακευτικό υλικό στην μονάδα δασικών επιχειρήσεων

Φαρμακευτικό και αναλώσιμο υλικό προσέφερε και το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, συμβάλλοντας στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της Μονάδας

Η 6η ΥΠΕ παρέδωσε φαρμακευτικό υλικό στην μονάδα δασικών επιχειρήσεων
21 Νοέ. 2025 15:44
Pelop News

Στο πλαίσιο συνεργασίας για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της ασφάλειας, ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, παρέδωσε σήμερα στην Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων εξειδικευμένα τσαντάκια με φαρμακευτικό και αναλώσιμο υλικό, τα οποία θα συνοδεύουν τα στελέχη της σε κάθε επιχείρηση.

Οπως ανακοινώθηκε από την 6η ΥΠΕ παρόντες ήταν ο Υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ, Βασίλης Στασινόπουλος, καθώς και οι εκπρόσωποι της Ε.ΜΟ.Δ.Ε:

  • Λεωνίδας Χαγιάννης, Αναπληρωτής Διοικητής, Πυραγός
  • Νικόλαος Λυμπέρης, Υποδιοικητής, Πυραγός

Από την 6η ΥΠΕ παρευρέθηκαν επίσης οι φαρμακοποιοί – ελεγκτές Ειρήνη Μουμούρη και Αθανασία Δημοπούλου, οι οποίες συντόνισαν την προμήθεια των υλικών και συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επιπλέον, φαρμακευτικό και αναλώσιμο υλικό προσέφερε και το Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας, συμβάλλοντας στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της Μονάδας.

Ο εξοπλισμός αυτός αποτελεί σημαντικό υποστηρικτικό μέσο για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τραυματισμών ή επειγουσών καταστάσεων στο πεδίο, όπου οι ανάγκες είναι συχνά αυξημένες και απαιτητικές.

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη σταθερή και γόνιμη συνεργασία μεταξύ της 6ης ΥΠΕ και  των επιχειρησιακών δυνάμεων της περιοχής, αναδεικνύοντας την κοινή προσπάθεια για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Η συντονισμένη αυτή δράση υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας  των υπηρεσιών για το κοινό όφελος και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:16 Το Δημοτικό Σχολείο Καμινιών συμμετείχε σε φιλανθρωπική συναυλία
16:07 Ο Γ. Λαγός και επίσημα στο τεχνικό επιτελείο της Παναχαϊκής
15:59 Ζελένσκι: «Εργαζόμαστε πάνω στο σχέδιο των ΗΠΑ», ποιες χώρες δήλωσαν στήριξη
15:52 Δείτε ποιους πατρινούς παίκτες κάλεσε ο Σπανούλης στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας
15:44 Η 6η ΥΠΕ παρέδωσε φαρμακευτικό υλικό στην μονάδα δασικών επιχειρήσεων
15:38 Πάτρα: Εκδήλωση για την Ολυμπιακή φλόγα από τον «Κωστή Παλαμά» και το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών
15:32 Νέος Κόσμος: Προφυλακίστηκε ο 29χρόνος άνδρας
15:27 Rollers Party & Βράβευση Κορυφαίων Αθλητών 2024 από τον Πατραϊκό Όμιλο Τροχοπεδίλων
15:20 «Χρώμα» Χριστουγέννων στην Πάτρα ΦΩΤΟ
15:11 Στίβος: Πανστρατιά για την Αναστασία, αγώνες για καλό σκοπό!
15:02 Συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων στην Πάτρα: Στήριξη από το Εργατικό Κέντρο ενόψει της κινητοποίησης του Σαββάτου
15:01 Παρεμβάσεις σε ιστορικά κτίρια και συνοικίες: Ο Δήμος Πατρέων παρουσιάζει το νέο αποτύπωμα αναπλάσεων
15:00 «Αερομαχίες» μεταξύ Αραξου – Καλαμάτας: Δύο επιχειρηματικοί όμιλοι και δύο αεροδρόμια αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη
14:50 Χανιά: Εντοπίστηκε ακόμη μία σορός – Το 8ο θύμα του ναυαγίου ανοιχτά της Γαύδου
14:45 Ασφυκτικό τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι: «Υπογράφεις μέχρι 27/11 ή μένεις μόνος»
14:41 Νέες καταγγελίες για υποστελέχωση και ελλείψεις στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Πειραιά μετά τον τραγικό θάνατο της 13χρονης
14:37 Πελετίδης προς Υπουργείο Υποδομών: Άμεση λύση για τον κόμβο Κ3 Συχαινών και την επικίνδυνη οδό Μειλίχου
14:34 Ψηφιακός μετασχηματισμός: Τι αποκαλύπτει η νέα έρευνα της MARC για τις ανάγκες και τα κενά των ελληνικών επιχειρήσεων
14:25 Μεταφέρονται στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι από την Έδεσσα – Σε κρίσιμη κατάσταση και χωρίς μόσχευμα ακόμη
14:19 Το νέο στρατιωτικό τοπίο: Τι αλλάζει σε θητεία, ιεραρχία και μισθολόγιο με το νομοσχέδιο «Χάρτης Μετάβασης στη Νέα Εποχή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ