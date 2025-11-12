Η Adele κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στην ταινία «Cry to Heaven» του Τομ Φορντ

Η Adele ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Cry to Heaven» του διάσημου σχεδιαστή και σκηνοθέτη Τομ Φορντ.

Ο Τομ Φορντ, που εκτός από τη σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο καθώς και την παραγωγή της ταινίας, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομώνυμο μυθιστόρημα της Ann Rice του 1982. Η ιστορία τοποθετείται στην Ιταλία του 18ου αιώνα και ακολουθεί δύο άνδρες — έναν Βενετό ευγενή και έναν ευνουχισμένο τραγουδιστή της όπερας — των οποίων οι ζωές συναντώνται απροσδόκητα.

Στην ταινία θα εμφανιστούν επίσης οι Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth και Paul Bettany, μεταξύ άλλων. Η συμμετοχή της Adele σηματοδοτεί την πρώτη της εμφάνιση ως ηθοποιός, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

