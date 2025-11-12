Η Adele κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στην ταινία «Cry to Heaven» του Τομ Φορντ

Η βραβευμένη τραγουδίστρια θα πρωταγωνιστήσει σε ιστορικό δράμα εποχής μαζί με μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ.

Η Adele κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στην ταινία «Cry to Heaven» του Τομ Φορντ
12 Νοέ. 2025 23:44
Pelop News

Η Adele ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Cry to Heaven» του διάσημου σχεδιαστή και σκηνοθέτη Τομ Φορντ.

Ο Τομ Φορντ, που εκτός από τη σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο καθώς και την παραγωγή της ταινίας, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το ομώνυμο μυθιστόρημα της Ann Rice του 1982. Η ιστορία τοποθετείται στην Ιταλία του 18ου αιώνα και ακολουθεί δύο άνδρες — έναν Βενετό ευγενή και έναν ευνουχισμένο τραγουδιστή της όπερας — των οποίων οι ζωές συναντώνται απροσδόκητα.

Στην ταινία θα εμφανιστούν επίσης οι Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth και Paul Bettany, μεταξύ άλλων. Η συμμετοχή της Adele σηματοδοτεί την πρώτη της εμφάνιση ως ηθοποιός, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Resort and Residential Hospitality Forum 2025: Παγκόσμιος κόμβος επενδύσεων στον τουρισμό η Ελλάδα
23:44 Η Adele κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στην ταινία «Cry to Heaven» του Τομ Φορντ
23:31 ΠΟΕΔΗΝ: Δραματική εξάπλωση της ενδοσχολικής βίας
23:10 Ρομποτικά ταξί στους αυτοκινητοδρόμους του Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες
22:57 Ανδρουλάκης: «Ο Τσίπρας είναι η αιτία που πήρε 41% η ΝΔ»
22:50 Βατικανό: Ο Ιησούς δεν εμφανίστηκε στη Ντοζουλέ της Γαλλίας
22:42 Τέμπη: Κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο και Αγοραστό
22:35 Επαγγελματική Κατάρτιση: Κλειδί για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων
22:33 Χιλιάδες κρούσματα ιλαράς στον Καναδά: Δύο νεκρά βρέφη
22:25 ΟΟΣΑ: 7 στις 10 επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού
22:16 Τραμπ για τα email του Έπσταϊν: «Παγίδα των Δημοκρατικών»
22:08 ΕΟΠΥΥ: 141.000 ασθενείς παρέλαβαν φάρμακα κατ’ οίκον το πρώτο τετράμηνο
21:57 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο ΣΕΦ για τον αγώνα Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις ΦΩΤΟ
21:45 Ζαχαράκη: «Η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους», παρουσίασε το Ψηφιακό Σχολείο
21:36 Ιταλία: Τραγωδία στην Τοσκάνη, νεκρό 2χρονο παιδί σε νηπιαγωγείο
21:30 Χριστούγεννα 2025: Προορισμοί που ξεχωρίζουν στις φετινές γιορτές, εκεί που η μαγεία γίνεται ταξίδι!
21:20 Παπασταύρου: Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου για αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη
21:09 Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας ανιχνεύθηκε σε λύματα
21:00 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Εκπληκτη η Πειραιώς με την Αχαΐα – Εκατοντάδες εγγραφές καθημερινά
20:59 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ