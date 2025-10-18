Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου το ήθελε πολύ και έκανε το «2 στα 2» στην έδρα της ΦΩΤΟ

Σε παιχνίδι που κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έδειξε χαρακτήρα και νίκησε 83-80 τη Σαρωνίδα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της National League 1.

Έτσι έκανε το «2 στα 2» στην έδρα της, καθώς είχε νικήσει στην πρεμιέρα και τον Ηλυσιακό.

Τα 10λεπτα: 21-19, 47-40, 47-40, 83-80.

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 9 (3), Μπαζίνας 13, Νεόφυτος 2, Καφέζας 11 (2), Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 10, Φραντζής, Νιφόρας, Καρατζάς, Κογιώνης 14, Αδαμόπουλος 16, Ντόκιτς 8.

Σαρωνίδα (Γεωργαντάς): Συμεών 7 (1), Κοντούδης 12, Παξινός 16 (2), Δελίδης 2, Καρλής 7 (1), Παπαζήσης 13 (1), Μόμτσος 2, Κοζοκάρου 2, Γουίλιαμ, Μαράκης 11, Κατωπόδης 8 (1).

