Η Αυστρία μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2025, στην 6η θέση η Ελλάδα

Με φώτα, πάθος και συγκίνηση ολοκληρώθηκε ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας, με την Αυστρία να κατακτά την πρώτη θέση και το τρόπαιο του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού.

Η Ελλάδα κατέκτησε την 6η θέση, με την 22χρονη Κλαυδία να συγκινεί κοινό και κριτική επιτροπή με την εντυπωσιακή σκηνική της παρουσία και την ερμηνεία του τραγουδιού «Αστερομάτα», συγκεντρώνοντας συνολικά 231 βαθμούς.

H τελική δεκάδα όπως διαμορφώθηκε μετά τους βαθμούς των Επιτροπών και του televoting:

Η νίκη της Αυστρίας ήρθε ύστερα από μια συναρπαστική ψηφοφορία, όπου το κοινό έδωσε τη δική του δυναμική. Το τραγούδι της Αυστρίας συνδύαζε ηλεκτρονικό ήχο, κοινωνικό μήνυμα και σκηνοθετικά ευρήματα που ενθουσίασαν το κοινό της Ευρώπης.

Παράλληλα, η ελληνική συμμετοχή απέσπασε θερμά σχόλια στα social media και από διεθνή μέσα, ενώ για πολλούς η Κλαυδία αποτελεί μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις της φετινής διοργάνωσης.

Thank you Klavdía for honouring all Greeks & Pontian Greeks! 🙏🇬🇷🙏

You are the Winner 🏆 of our heart!

💙🇬🇷🎵🕊️👁️🌟👁️🕊️🎵🇪🇺💙https://t.co/WW7VGIIdBC#Greece #Klavdia #EurovisionGR #Eurovision2025 #Eurovision pic.twitter.com/epTTl2DWLK

— Diogenes of Sinope (@DiogenisSinopis) May 17, 2025