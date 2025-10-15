Η αυθεντική εμπειρία Formula 1 στην Πάτρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Η πλατεία Γεωργίου φιλοξενεί το showcar της McLaren F1 Team και προσομοιωτές F1 που εκτοξεύουν την αδρεναλίνη στα ύψη

Η αυθεντική εμπειρία Formula 1 στην Πάτρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου
15 Οκτ. 2025 17:34
Pelop News

Το showcar της ομάδας Formula 1 της McLaren συνεχίζει την περιοδεία του στην Ελλάδα και αυτήν την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, Γεωργίου Α’, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Αυτό το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow, που ξεκίνησε από τη ΔΕΘ και στη συνέχεια έκανε pit stop στα Ιωάννινα και στη Λάρισα, έχει την «υπογραφή» του ΟΠΑΠ και της μητρικής του Allwyn, η οποία είναι official partner της Formula 1 και της ομάδας της McLaren.

Όσοι επισκεφθείτε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην πλατεία Γεωργίου A’, θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε το showcar από κοντά, να βγάλετε φωτογραφίες μαζί του και να συμμετάσχετε σε πολλές ακόμη δραστηριότητες.

Προσομοιωτές Formula 1, photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες και διαδραστικά παιχνίδια θα σας περιμένουν εκεί, από το πρωί μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, για να ζήσετε μια μοναδική Formula 1 εμπειρία!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:17 Χαμός στον Πύργο, ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητα! ΦΩΤΟ
20:15 Δεν συγχωνεύεται το Νοσοκομείο Καλαβρύτων, συνάντηση του Δημάρχου Καλαβρύτων με τον Υπουργό Υγείας
20:05 Θεσσαλονίκη: Ληστές μπούκαραν με πιστόλι σε κατάστημα και έκλεψαν iPhone αξίας 52.000 ευρώ!
20:05 Τη Δευτέρα η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Αφοδράριστη γραφή» της Πηνελόπης Αλιβιζάτου
20:00 Πάτρα: Αύξηση ζήτησης 20% για πετρέλαιο θέρμανσης και μείωση της τιμής
19:52 Δαρείος στον Peloponnisos FM: «Στόχος της Ολυμπιάδας τα play-offs»
19:40 Η νέα ομάδα του Πέτρου Σταθάκη, μετά την Παναχαϊκή, «έρχεται» από το παρελθόν!
19:31 Καλαμάτα: Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
19:20 Τα αποτελέσματα στη Β’ Κατηγορία και στο Κύπελλο Ερασιτεχνών
19:10 Στη Ρόδο το τρίχρονο κοριτσάκι ήταν αναποδογυρισμένο στην πισίνα πάνω από 10 λεπτά!
19:00 Εργαστήριο Ανατομίας του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών: Μακρά παράδοση, πρωτοποριακή λειτουργία
18:51 Αθήνα: Επίθεση σοκ 40χρονου, που εμφανιζόταν ως πλαστικός χειρουργός, σε 43χρονη οδηγό
18:43 Παιδί 12 χρονών στον Βόλο απείλησε συμμαθητή του με σουγιά για να τον ληστέψει!
18:35 Ανατροπή βόμβα από Παναθηναϊκό, κλείνει «πακέτο» Παντελίδη, Τετέι!
18:25 Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τη Ντόρα Μπακογιάννη και τον Ευάγγελο Βενιζέλο
18:15 Μια νεκρή και 4 τραυματίες σε δυστύχημα στην Κωνσταντινούπολη όταν οδηγός λεωφορείου μάλωνε με δικυκλιστή κι έπεσε σε στάση! ΒΙΝΤΕΟ
18:11 Ο λόγος που δόθηκε αναβολή στη δίκη για τα Τέμπη
18:08 Αιγιάλεια: Θέσπιση Προγράμματος Υποτροφιών «Δημήτρης Καλογερόπουλος» από το Δήμο
18:00 Σε κάθε πόλεμο ο νικητής βάζει τους όρους
17:49 Η επιστροφή του δολοφόνου της Φοινικούντα στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά το διπλό έγκλημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ