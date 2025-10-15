Η αυθεντική εμπειρία Formula 1 στην Πάτρα την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Η πλατεία Γεωργίου φιλοξενεί το showcar της McLaren F1 Team και προσομοιωτές F1 που εκτοξεύουν την αδρεναλίνη στα ύψη

15 Οκτ. 2025 15:09
Pelop News

Το showcar της ομάδας Formula 1 της McLaren συνεχίζει την περιοδεία του στην Ελλάδα και αυτήν την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, Βασιλέως Γεωργίου Α’, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Αυτό το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow, που ξεκίνησε από τη ΔΕΘ και στη συνέχεια έκανε pit stop στα Ιωάννινα και στη Λάρισα, έχει την «υπογραφή» του ΟΠΑΠ και της μητρικής του Allwyn, η οποία είναι official partner της Formula 1 και της ομάδας της McLaren.

Όσοι επισκεφθείτε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην πλατεία Γεωργίου A’, θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε το showcar από κοντά, να βγάλετε φωτογραφίες μαζί του και να συμμετάσχετε σε πολλές ακόμη δραστηριότητες.

Προσομοιωτές Formula 1, photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες και διαδραστικά παιχνίδια θα σας περιμένουν εκεί, από το πρωί μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, για να ζήσετε μια μοναδική Formula 1 εμπειρία!

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
