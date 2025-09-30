Η αγωνία στα κόκκινα για τη διάσωση 53χρονου που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα ΦΩΤΟ

Πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη, εκεί που ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εγκλωβισμένος σε σπηλιά 22 μέτρων. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν στη σπηλιά και να δώσουν οξυγόνο στον αναίσθητο άνδρα που έχει ανταποκριθεί.

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα που παραμένει μέσα στη σπηλιά. Στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα και δυνάμεις της 8ης ΕΜΑΚ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και την Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στη σπηλιά φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα όταν κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες εγκλωβίστηκε, ο ένας από αυτούς.

Τα άλλα άτομα φέρονται να ενημέρωσαν τις Αρχές για να ζητήσουν βοήθεια και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε ο ένας από αυτούς και οδηγήθηκε στο κέντρο Υγείας της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άντρες ήταν μέρες στην περιοχή και εξετάζεται να πρόκειται για χρυσοθήρες.

