Η αγωνία στα κόκκινα για τη διάσωση 53χρονου που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και την Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Η αγωνία στα κόκκινα για τη διάσωση 53χρονου που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα ΦΩΤΟ
30 Σεπ. 2025 17:47
Pelop News

Πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Λάρισα στον δρόμο από Γόννους του Δήμου Τεμπών προς την Καλλιπεύκη, εκεί που ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εγκλωβισμένος σε σπηλιά 22 μέτρων. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να προσεγγίσουν στη σπηλιά και να δώσουν οξυγόνο στον αναίσθητο άνδρα που έχει ανταποκριθεί.

Αφέθηκε ελεύθερος ο αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής – Η υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις

Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα που παραμένει μέσα στη σπηλιά. Στο σημείο επιχειρούν 11 πυροσβέστες με δύο οχήματα και δυνάμεις της 8ης ΕΜΑΚ.

Η αγωνία στα κόκκινα για τη διάσωση 53χρονου που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση άνδρα από σπήλαιο, στη Δ.Ε. Γόννων Λάρισας. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και την Ο.Ο.Ε.Δ. της 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στη σπηλιά φαίνεται πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα όταν κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες εγκλωβίστηκε, ο ένας από αυτούς.

Τα άλλα άτομα φέρονται να ενημέρωσαν τις Αρχές για να ζητήσουν βοήθεια και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε ο ένας από αυτούς και οδηγήθηκε στο κέντρο Υγείας της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άντρες ήταν μέρες στην περιοχή και εξετάζεται να πρόκειται για χρυσοθήρες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, ο φίλος του ψαροντουφεκά που βρέθηκε νεκρός στην Άνδρο
17:53 Γιατί ο Αυγενάκης έστειλε εξώδικο στον Στέφανο Κασσελάκη
17:47 Η αγωνία στα κόκκινα για τη διάσωση 53χρονου που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά στη Λάρισα ΦΩΤΟ
17:43 Χωριά της Ηλείας στα ύστερα Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά-Οθωμανικά χρόνια
17:41 Φόβος και τρόμος με σεισμό 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες ΒΙΝΤΕΟ
17:31 «Πέθανες, πέθανες, θα περπατάς στον δρόμο με φουστίτσα»! Χαμός στο Δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου ΒΙΝΤΕΟ
17:19 «Δεν μου είπε ποτέ ότι παρέσυρε 3 αυτοκίνητα και μάζεψε μια μάντρα», ο αστυνομικός που μίλησε με συνεργάτιδα του Μπισμπίκη
17:09 Το δυνατό μήνυμα της πρόσληψης και η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς
17:06 Πάτρα: Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν έδωσε τον Διακονιάρη; Μια άρνηση που μας πάει πίσω
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέδειξε την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη μέσα από ένα μοναδικό Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά
16:48 Τελεσίγραφο Τραμπ στην Χαμάς: Σε τρεις με τέσσερις ημέρες πρέπει να απαντήσουν για το σχέδιο ειρήνευσης
16:40 Δημοσκόπηση Data Consultants: Κώστας Ρηγόπουλος, Νίκος Μοίραλης και Λευτέρης Κουσούλης σχολιάζουν τα ευρήματα
16:29 Νέος Χάρτης Ενόπλων Δυνάμεων: Οι αλλαγές της «Ατζέντα 2030» με μεταρρυθμίσεις στη θητεία και τις αποδοχές
16:21 Γαλλία: Σκοτώθηκε ο πρέσβης της Νότιας Αφρικής – Έπεσε από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
16:11 Πάτρα: Ξεκινούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Δήμου
16:10 Πτυχιακή σε αδιέξοδο; 5 τρόποι να βρεις λύση
15:55 Αφέθηκε ελεύθερος ο αστυνομικός Βαγγέλης Μπαταρλής – Η υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις
15:47 Συνεδρίασε το ΔΣ του Επιμελητηρίου στην Κάτω Αχαΐα: Στενή συνεργασία με τον Δήμο για ενίσχυση της πληγείσας περιοχής
15:39 Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων
15:31 MIRACULOUS: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir στο θέατρο Πάνθεον 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ