«Η αλλαγή ώρας μας βλάπτει»: Η ΕΕ επαναφέρει την πρόταση για την οριστική κατάργησή της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την κατάργηση της αλλαγής ώρας, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν οι Ευρωπαίοι γυρίσουν ξανά τα ρολόγια τους μία ώρα πίσω, τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου. Το μέτρο, που εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 1970 για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, θεωρείται πλέον ξεπερασμένο και επιβαρυντικό για την υγεία, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Κομισιόν.

Η εξαμηνιαία αλλαγή ώρας είχε θεσπιστεί στην Ευρώπη μετά την πετρελαϊκή κρίση, προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση. Ωστόσο, παρά τις προτάσεις για κατάργηση από το 2018 και τη μαζική υποστήριξη των πολιτών —το 84% των τεσσάρων εκατομμυρίων συμμετεχόντων στη διαβούλευση ψήφισε υπέρ της κατάργησης— η εφαρμογή του μέτρου παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς τα 27 κράτη-μέλη δεν έχουν καταλήξει σε κοινή θέση.

«Η αλλαγή ώρας μας βλάπτει και δεν ωφελεί πλέον»

Ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας υπερασπίστηκε εκ νέου την κατάργηση του συστήματος, δηλώνοντας ότι η αλλαγή ώρας έχει πλέον αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα για τα οποία δημιουργήθηκε:

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε επιτέλους την αλλαγή της ώρας. Αυτό το σύστημα μάς αφορά όλους, ενοχλεί τους περισσότερους από εμάς και, θα έλεγα ακόμη περισσότερο, μας βλάπτει. Δεν προσφέρει πια εξοικονόμηση ενέργειας».

Η Κομισιόν έχει ήδη αναθέσει νέα επιστημονική ανάλυση για τις επιπτώσεις του μέτρου, με στόχο να στηρίξει τη νομοθετική πρόταση για την οριστική του κατάργηση.

Οι χώρες που στηρίζουν το τέλος του μέτρου

Η Ισπανία έχει ζητήσει επίσημα την κατάργηση της αλλαγής ώρας, αίτημα που υποστηρίζουν η Πολωνία και η Φινλανδία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι «η αλλαγή της ώρας δύο φορές τον χρόνο δεν έχει πλέον κανένα νόημα και επιβαρύνει την υγεία και την καθημερινότητα των πολιτών».

Παρότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει από το 2019 το “πράσινο φως” για την κατάργηση του μέτρου, η απόφαση παραμένει ανενεργή λόγω της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των χωρών. Έτσι, για ακόμη μία χρονιά, οι Ευρωπαίοι θα αλλάξουν τα ρολόγια τους — εν αναμονή μιας μεταρρύθμισης που συζητείται εδώ και έξι χρόνια αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.

