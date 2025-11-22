Η άνοια και η άσκηση σε μέση και τρίτη ηλικία, τα

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η άσκηση σε οποιαδήποτε ηλικία βοηθά στη μείωση του κινδύνου να εμφανίσει κάποιος άνοια, αλλά μια νέα μελέτη εστιάζει σε δύο συγκεκριμένες φάσης της ζωής μας και πως η σωματική δραστηριότητα μπορεί να ωφελήσει τον εγκέφαλο.

Η νέα έρευνα από την μεγάλη μελέτη Framingham Heart Study στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες στο JAMA Network Open, επιβεβαιώνει ότι η άσκηση βοηθάει στην πρόληψη της άνοιας.

Ωστόσο, προσφέρει νέα στοιχεία για την πιθανή προστατευτική επίδραση της άσκησης στην ηλικία των 45 ετών και άνω – ακόμη και για όσους έχουν κάποια γενετική προδιάθεση για άνοια.

Τι εξέτασε η μελέτη;

Η νέα έρευνα βασίζεται σε δεδομένα από 4.290 συμμετέχοντες που είναι απόγονοι των συμμετεχόντων της μελέτης Framingham Heart Study Offspring που ξεκίνησε το 1948. Τότε, οι ερευνητές στρατολόγησαν περισσότερους από 5.000 ενήλικες ηλικίας 30 ετών και άνω από την πόλη Framingham της Μασαχουσέτης, για να διερευνήσουν μακροπρόθεσμους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις.

Το 1971, εγγράφηκε μια δεύτερη γενιά (περισσότερα από 5.000 ενήλικα παιδιά της αρχικής ομάδας και οι σύζυγοί τους), σχηματίζοντας την ομάδα Offspring. Αυτή η γενιά υποβαλλόταν στη συνέχεια σε τακτικές αξιολογήσεις υγείας και ιατρικές εξετάσεις κάθε τέσσερα έως οκτώ χρόνια.

Στη νέα φάση της μελέτης, οι συμμετέχοντες ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες:

νεαρή ενήλικη ζωή (26–44 ετών): αξιολογήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970

μέση ηλικία (45–64 ετών): αξιολογήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και του 1990

τρίτη ηλικία (65 ετών και άνω): αξιολογήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Για να εξετάσουν πώς η σωματική δραστηριότητα επηρεάζει τον κίνδυνο άνοιας, οι ερευνητές εξέτασαν πόσοι άνθρωποι εμφάνισαν άνοια σε κάθε ηλικιακή ομάδα και σε ποια ηλικία διαγνώστηκαν.

Στη συνέχεια, εξέτασαν τα πρότυπα σωματικής δραστηριότητας εντός των ηλικιακών ομάδων (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) για να δουν αν υπήρχε κάποια σχέση μεταξύ της ποσότητας άσκησης που έκαναν οι άνθρωποι και του εάν εμφάνισαν άνοια.

Εξέτασαν επίσης ποιος είχε έναν γνωστό γενετικό παράγοντα κινδύνου για τη νόσο Αλτσχάιμερ, το APOE ε4.

Τι βρήκαν;

Κατά την περίοδο παρακολούθησης, το 13,2% (567) από τους 4.290 συμμετέχοντες ανέπτυξε άνοια, κυρίως στην μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα. Αυτό είναι αρκετά υψηλό σε σύγκριση με άλλες μακροπρόθεσμες μελέτες για την άνοια.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, το μοτίβο ήταν εντυπωσιακό. Όσοι είχαν τα υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας στη μέση και τρίτη ηλικία είχαν 41-45% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια σε σχέση με όσους είχαν τα χαμηλότερα επίπεδα δραστηριότητας.

Επίσης, διαπίστωσαν ότι η σωματική δραστηριότητα κατά την πρώιμη ενήλικη ζωή δεν επηρέασε τον κίνδυνο άνοιας.

Μια βασική καινοτομία αυτής της μελέτης ήταν η εξέταση του γενετικού παράγοντα κινδύνου, του αλληλόμορφου APOE ε4. Αυτή η ανάλυση υποδηλώνει κάτι νέο:

Στη μέση ηλικία, η υψηλότερη σωματική δραστηριότητα μείωσε τον κίνδυνο άνοιας μόνο σε άτομα που δεν έφεραν αυτή τη γενετική προδιάθεση.

αλλά στην τρίτη ηλικία, η υψηλότερη σωματική δραστηριότητα μείωσε τον κίνδυνο άνοιας ακόμη και σε όσους είχαν γενετική προδιάθεση.

Αυτό σημαίνει ότι για άτομα με γενετική προδιάθεση για άνοια, η άσκηση ακόμα και στην τρίτη ηλικία μπορεί να προσφέρει ουσιαστική προστασία.

Πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα;

Τα ευρήματα ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό αυτό που ήδη γνωρίζουν οι επιστήμονες: η άσκηση είναι καλή για τον εγκέφαλο.

Αυτό που κάνει αυτή τη μελέτη να ξεχωρίζει είναι το μεγάλο δείγμα, η πολυετής παρακολούθηση και η γενετική της ανάλυση σε διαφορετικές περιόδους ζωής.

Το συμπέρασμα είναι απλό: κινηθείτε περισσότερο, σε οποιαδήποτε ηλικία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



