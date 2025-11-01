Η Ανταρκτική αποκαλύπτει τα μυστικά της: Επιστήμονες εντόπισαν 30 νέα είδη στα βάθη του ωκεανού ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια από τις πιο απομονωμένες και αχαρτογράφητες θαλάσσιες ζώνες του πλανήτη, ερευνητές ανακάλυψαν τριάντα νέα είδη ζώων, αποκαλύπτοντας έναν άγνωστο έως τώρα κόσμο στον πυθμένα του Νότιου Ωκεανού. Η ανακάλυψη, που χαρακτηρίζεται ως «βιολογικό θαύμα», αλλάζει τα δεδομένα για τη ζωή στα βάθη της Γης.

Ένα απομονωμένο εργαστήριο στο νότιο άκρο της Χιλής έγινε το επίκεντρο μιας επιστημονικής αποκάλυψης: του εντοπισμού και της επιβεβαίωσης τριάντα νέων θαλάσσιων ειδών από τις Θάλασσες Μπελινγκχάουζεν και τις Νότιες Νήσους Σάντουιτς, δύο από τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές του πλανήτη.

Η ανακάλυψη προήλθε από δύο αποστολές του Ινστιτούτου Ωκεανών Schmidt, με το ερευνητικό σκάφος Falkor, και επιβεβαιώθηκε στο Εργαστήριο Ανακάλυψης Ειδών του Νότιου Ωκεανού στο Πανεπιστήμιο του Magallanes.

Ζωντανοί θηρευτές και «σκουλήκια ζόμπι»

Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών ευρημάτων, οι επιστήμονες κατέγραψαν ένα σαρκοφάγο σφουγγάρι με σφαιρική μορφολογία και παγίδες από αγκίστρια που αιχμαλωτίζουν μικροσκοπικά θηράματα — ένα είδος που ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για τα «παθητικά» σφουγγάρια.

Εξίσου συναρπαστική ήταν η ανακάλυψη των «σκουληκιών ζόμπι» (Osedax sp.), οργανισμών χωρίς στόμα και στομάχι, που ζουν απορροφώντας τα λιπίδια των οστών φαλαινών μέσω συμβιωτικών βακτηρίων.

Νέα ζωή στα σκοτάδια της αβύσσου

Η αποστολή εντόπισε επίσης πολύχρωμους κοραλλιογενείς κήπους, υδροθερμικούς αεραγωγούς σε βάθος 700 μέτρων, καθώς και το πρώτο επιβεβαιωμένο βίντεο ενός νεαρού κολοσσιαίου καλαμαριού, ενός από τα πιο μυστηριώδη πλάσματα του ωκεανού.

Συνολικά συλλέχθηκαν σχεδόν 2.000 δείγματα από 14 διαφορετικές ζωικές ομάδες, με τις πρώτες αναλύσεις να υποδηλώνουν ότι δεκάδες ακόμα είδη περιμένουν επιβεβαίωση.

Η επιστήμη σε αγώνα με τον χρόνο

Η διαδικασία ταυτοποίησης των ειδών ολοκληρώθηκε σε λίγες εβδομάδες — ένας ρυθμός πρωτοφανής για την ταξινομική έρευνα, που παραδοσιακά διαρκεί χρόνια. «Συνδυάζοντας τεχνολογία και συνεργασία, συμπιέσαμε μια δεκαετία δουλειάς σε λίγες ημέρες», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Δρ. Michelle Taylor.

Ένα οικοσύστημα που μόλις “γεννήθηκε”

Μέρος της αποστολής διερεύνησε και τον βυθό που αποκαλύφθηκε μετά τη διάσπαση του παγόβουνου A-84, το οποίο αποκολλήθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Για πρώτη φορά, επιστήμονες εξερεύνησαν μια θαλάσσια περιοχή που είχε παραμείνει θαμμένη κάτω από 150 μέτρα πάγου επί χιλιετίες.

«Οι τεχνολογίες ROV και η χαρτογράφηση του βυθού μάς επιτρέπουν να βλέπουμε για πρώτη φορά μέρη που δεν είχε αντικρίσει ποτέ ανθρώπινο μάτι», δήλωσε η Δρ. Jyotika Virmani, διευθύντρια του Schmidt Ocean Institute.

Το άγνωστο μέλλον της θαλάσσιας ζωής

Η έρευνα, που εντάσσεται στο Ocean Census Scientific Network, αποκαλύπτει ότι λιγότερο από το 30% του Νότιου Ωκεανού έχει χαρτογραφηθεί. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι χιλιάδες είδη παραμένουν άγνωστα, κρυμμένα στα βάθη της αβύσσου.
Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, «όσο προχωρά η τεχνολογία, τόσο αποκαλύπτεται ότι η Γη εξακολουθεί να κρύβει μυστικά πιο εντυπωσιακά απ’ ό,τι φανταζόμαστε».
