Η Αντζελίνα Τζολί αιφνιδιαστικά στην Ουκρανία, ΒΙΝΤΕΟ

Στη Νότια Ουκρανία στη Χερσώνα, βρέθηκε σήμερα (5/11/2025) αιφνιδιαστικά η Αντζελίνα Τζολί, πρώην πρέσβειρα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός επισκέφθηκε ιατρικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων ένα μαιευτήριο και ένα παιδιατρικό νοσοκομείο σε μια πόλη που βρέθηκε υπό ρωσικό έλεγχο για πολλούς μήνες το 2022.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Βίταλι Μπογκντάνοφ, δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται η Αντζελίνα Τζολί να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο με ουκρανικά διακριτικά.

Η επίσκεψη φαίνεται να είχε και απρόοπτα.

Σε κάποιο σημείο ελέγχου οι Αρχές βρήκαν ότι ένας από τους σωματοφύλακες της Τζολί δεν είχε στρατευτεί και αμέσως τον οδήγησαν προς το στρατολογικό γραφείο. Χρειάστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, να παρέμβει η ίδια για να δοθεί τέλος στο περιστατικό.

Ούτε η ηθοποιός ούτε η ουκρανική κυβέρνηση είχαν αναφερθεί στην επίσκεψη.

Η χολιγουντιανή σταρ, που υπήρξε απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες από το 2012 ως το 2022, είχε επισκεφθεί την Ουκρανία λίγους μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής και είχε συναντηθεί με εκτοπισμένους στο Λβιβ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Δείτε ένα βίντεο από την επίσκεψη του 2022:

Angelina Jolie has just arrived to Lviv, Ukraine. pic.twitter.com/Cs894omI9d — Visegrád 24 (@visegrad24) April 30, 2022

