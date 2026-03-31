Κακοκαιρία Erminio: Δύο βαρομετρικά, κόκκινες προειδοποιήσεις και μια Αττική στο πιο δύσκολο 48ωρο, τι είναι η σύγκλιση ανέμων

Η κακοκαιρία Erminio δεν έχει δείξει ακόμη όλο της το πρόσωπο, όμως το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης θεωρείται ήδη το πιο κρίσιμο για μεγάλο μέρος της χώρας. Με δύο βαρομετρικά να διαμορφώνουν ένα πιο επιθετικό σκηνικό, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επίμονες βροχές, ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις και χιονοπτώσεις στα ορεινά, με την Αττική να μπαίνει στο επίκεντρο.

31 Μαρ. 2026 11:26
Ήπιο παραμένει μέχρι στιγμής το πέρασμα της κακοκαιρίας Erminio από τη χώρα, όμως οι επόμενες ώρες αναμένεται να αλλάξουν αισθητά την εικόνα. Οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η ουσιαστική κορύφωση του φαινομένου μεταφέρεται στο 48ωρο της Τετάρτης 1 και της Πέμπτης 2 Απριλίου, όταν μεγάλος όγκος νερού αναμένεται να πέσει σε αρκετές περιοχές, με τοπικά πολύ έντονες εξάρσεις και αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται η εξέλιξη δύο βαρομετρικών χαμηλών, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν διαδοχικά τη χώρα και να κρατήσουν ενεργό το κύμα κακοκαιρίας για πολλές ώρες. Σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώνεται στις τελευταίες αναλύσεις, οι περιοχές που φαίνεται ότι θα δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού είναι το Ιόνιο, η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική και ανατολική Στερεά, η Αττική, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Θεσσαλία, αλλά και τμήματα του κεντρικού, βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Για την Αττική, μάλιστα, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην ένταση της βροχής. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι από το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται να ενεργοποιηθεί το φαινόμενο της σύγκλισης των ανέμων, δηλαδή η συνάντηση βορειοανατολικών και νοτιοανατολικών ρευμάτων στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Αυτή η διαδικασία αναγκάζει τον αέρα να ανυψωθεί, να ψυχθεί και να κορεστεί, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών. Με απλά λόγια, είναι ο μηχανισμός που μπορεί να κάνει τις βροχές πιο επίμονες και τις καταιγίδες πιο οργανωμένες και πιο σκληρές, ειδικά όπου η σύγκλιση επιμένει.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Τετάρτη θεωρείται η πιο δύσκολη ημέρα για την πρωτεύουσα. Η ΕΜΥ έχει ήδη εντάξει την Αττική στις περιοχές υψηλού κινδύνου, με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις προμεσημβρινές ώρες έως το βράδυ. Στην ίδια ζώνη αυξημένου κινδύνου για την Τετάρτη βρίσκονται επίσης η ανατολική Πελοπόννησος, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Θεσσαλία, οι Σποράδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση έχει δοθεί για το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου.

Η κακοκαιρία, όμως, δεν θα εξαντληθεί εκεί. Την Πέμπτη το βάρος μεταφέρεται κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Θεσσαλία, σε περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ξανά στα Δωδεκάνησα. Η εικόνα παραμένει βαριά, με φαινόμενα μεγάλης διάρκειας, ενώ δεν αποκλείονται νέες τοπικές εξάρσεις και έντονα επεισόδια βροχής.

Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, το έκτακτο δελτίο προειδοποιεί και για συνοδά φαινόμενα που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον δείκτη επικινδυνότητας. Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων ακόμη και τα 10 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις. Την ίδια ώρα, στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας αναμένονται πυκνές χιονοπτώσεις, κάτι που δείχνει το εύρος και την πολυμορφία της διαταραχής.

Για σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, ο καιρός παραμένει πιο ήπιος συγκριτικά με όσα ακολουθούν, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη, ενώ στο Ιόνιο θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη μεταβολή, όμως η σταδιακή ενίσχυση των ανέμων προετοιμάζει ήδη το έδαφος για την επιδείνωση που έρχεται.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά στο πιο απαιτητικό κομμάτι της Erminio. Και αν μέχρι τώρα το πέρασμά της μοιάζει ελεγχόμενο, το διήμερο που ακολουθεί μπορεί να αλλάξει γρήγορα τους όρους, ειδικά στις περιοχές όπου τα φαινόμενα θα επιμείνουν και το νερό θα πέσει με ένταση και διάρκεια.

