Η αποκάλυψη για υπόθεση Παναγόπουλου, δεσμεύτηκε η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ

Η αποκάλυψη γνωστής δημοσιογράφου, για την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλιών από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

06 Φεβ. 2026 9:25
Pelop News

Στην αποκάλυψη της δέσμευσης περιουσίας γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ, που φέρεται πως εμπλέκεται στην υπόθεση υπεξαίρεσης με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, [Γιάννη Παναγόπουλο, που ελέγχεται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προχώρησε η Ράνια Τζίμα, στο δελτίο του MEGA.

Υπόθεση Παναγόπουλου: Πού τον βρήκε η είδηση για «μαύρο» χρήμα, πώς αντέδρασε

Μάλιστα όπως αναφέρθηκε ο ίδιος, είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ, ενώ έχουν δεσμευθεί και οι δικοί του λογαριασμοί και διερευνάται πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση που σχετίζεται με προγράμματα κατάρτισης.

Πρόσωπο κλειδί φέρεται να είναι πρώην γενική γραμματέας στο Υπουργείο Εργασίας.

Με πόρισμα-βόμβα της Αρχής δεσμεύθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ και πέντε ακόμα φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

